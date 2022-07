Dua Lipa presume bikini de crochet y derrocha toda su belleza | FOTO

El mundo de la moda tiene los ojos puestos en Dua Lipa, quien siempre tiene los looks perfectos para presumir su belleza y este fin de semana lo confirmó al lucirse como nunca con un bikini de crochet, una de las tendencias preferidas del verano para trajes de baño y que tanto ella como decenas de famosas han convertido en los básicos del guardarropa que no pueden faltar para derrochar estilo.

Luego que la intérprete de "Levitating" triunfó en París para modelar en la colección otoño-invierno 2022 de alta costura de Balenciaga junto a Kim Kardashian y Nicole Kidman, conquistó Instagram al compartir una sesión de fotos disfrutando del clima cálido del verano. Para ello Dua Lipa apostó por un colorido bikini de crochet con el que causó sensación y con el que además confirmó que una minifalda es el complemento perfecto para un look veraniego.

A través de sus redes oficiales la cantante confirmó que tiene el mejor estilo y para ello apostó por disfrutar de las vacaciones de verano con un colorido bikini crochet; por un lado, en el top lució el clásico corte triangular, aunque para parle el toque de color la prenda tenía un tejido bicolor en naranja y amarillo, ideal para formar un patrón cuadricular. Asimismo, la británica afirmó que una de las tendencias perfectas del año son los tirantes para atar por detrás del cuello.

Este mismo diseño bicolor también destaca en las bragas del bikini y según lo que se aprecia en la foto, lo ideal es buscar un modelo de tiro bajo que deje al descubierto el ombligo y ayude a marcar la silueta. Por otro lado, este gran ícono de la moda dio una importante cátedra de estilo al agregar un par de accesorios a su look en bañador al agregar una minifalda tipo pareo también de crochet en color amarillo para continuar con la paleta de colores.

Dua Lipa presume su estilo con este colorido look en bikini. (Foto: IG @dualipa)

Además, Dua Lipa confirmó que las joyas no pueden quedar fuera de ningún look, por lo que para esta ocasión lució un par de arracadas plateadas y una cadena para la cintura en color dorado; sin embargo, no es su única propuesta, ya que en otras ocasiones ha demostrado que un estilo chunky también es perfecto para disfrutar de la playa o de la alberca.

En uno de sus looks más icónicos en bikini la intérprete de "One Kiss" lució pulseras, anillos y un par de lentes rosados, además de collares para mantenerse dentro de la tendencia chunky. De acuerdo con la estética de la famosa, este tipo de accesorios coloridos también son ideales para usar con un colorido traje de baño y para confirmar que la tendencia que nadie se debe perder este verano es el crochet recordamos otro de sus atuendos.

Se trata de una combinación en la que destaca el amarillo y tejidos que llaman la atención por ser micro y dejar gran parte de la figura al descubierto, Dua Lipa presumió otro diseño en el que destaca una flor blanca, una hoja de mariguana y un arcoíris, conquistó la red.

Este es otro look con el cual usar crochet. (Foto: IG @dualipa)

SIGUE LEYENDO

Bikinis de crochet para lucir cuerpazo en la playa al estilo de Aislinn Derbez y Cynthia Rodríguez

Dua Lipa impone moda con mini short y calentadores de lana | FOTOS

Dua Lipa impone moda con minifalda tableada | FOTO