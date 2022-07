"Momento de lucir esa belleza": Curvy Zelma da cátedra de estilo para chicas plus size en coqueto micro short

Curvy Zelma volvió a confirmar que es una mujer muy bella y segura de sí misma, pues ha demostrado que se puede romper con los estereotipos que el medio del espectáculo impone, como lo hizo en su más reciente publicación en Instagram al dar cátedra de estilo para chicas plus size en un coqueto micro short.

La también cantante, que actualmente colabora en el matutino "Venga la Alegría" con la sección "El chal de Curvy Zelma", ya se ha posicionado como un referente de moda para las chicas de talla grande, además de ser un ejemplo para muchas mujeres, pues transmite un mensaje de amor propio con el que sus fans se sienten identificados.

Curvy Zelma se luce en coqueto look

Zelma Cherem, nombre real de la conductora, compartió este jueves una fotografía en la que se dejó ver luciendo su belleza al máximo y presumiendo su curvilínea figura con un coqueto atuendo, pues combinó un short corto de mezclilla con una blusa de estampado animal print, y aunque su look causó impacto, fue su mensaje el que dejó una gran lección.

Curvy da cátedra de estilo con sus coquetos looks. Foto: IG @curvyzelma

"Mi talla es: DOBLEMENTE BUENA. Mis CurvyLovers no se olviden de ponerse esos shorts que escondieron por sus muslos abundantes, es momento de lucir esa belleza desbordante y maravillosa. #curvyzelma #curvylovers #ootd #beautybeyondsize #sexy #curvygirl", escribió la presentadora para acompañar la publicación que ha recibido miles de "me gusta", lanzando un poderoso mensaje de amor propio.

En las imágenes se puede ver a Cherem, de 30 años, posando frente a una ventana y vistiendo con mucho estilo un look casual, moderno y relajado, perfecto para los días de calor, atuendo con el que dio cátedra de moda para las chicas plus size, y dejó claro que no teme en mostrar su cuerpo.

La ganadora del reality show "¡Quiero cantar!", de "Venga la Alegría", también se coronó como la triunfadora del programa de TV Azteca "Este es mi estilo", en el que dejó ver que es una amante de la moda, por lo que Zelma se ha convertido en un ícono y ejemplo para muchas mujeres.

