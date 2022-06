Christian Nodal y Cazzu: Nadie lo sospechaba, pero en este concierto en Metepec pudo haber comenzado el romance | VIDEO

La presunta relación de Christian Nodal y Cazzu ha hecho que los fanáticos indaguen hasta conocer como fue el inicio de su “amor”, recientemente los usuarios de redes sociales recordaron que desde hace algunas semanas los jóvenes de 23 y 28 años respectivamente estaban juntos.

Fue en el Palenque de Metepec, Estado de México el recinto en el que el intérprete de regional mexicano y la estrella argentina de trap compartieron el mismo escenario y cantaron “Si te falta alguien”, pero en aquel momento el sonorense fue vinculado afectivamente con Carolina Ross y nadie sospechaba de Cazzu.

En los días posteriores a la actuación fue Carolina Ross quien dijo que no pasaba nada entre ella y Nodal, además aclaró que el “beso” que recibió del cantante fue en la mejilla y no en los labios como muchas personas aseguraron, después de eso todo se calmó y el ex prometido de Belinda fue asociado con otras mujeres, que puntualizó solo son sus amigas.

Nodal en tendencia

Christian Nodal ha sido tendencia está semana después de que lanzara el tema “Girasol”, una producción en la que habla de todos los que critican su manera de vivir, su ex noviazgo, su música y sobre todo su imagen personal, está dedicada a J Balvin con quien tuvo un altercado por redes sociales.

Cuando parecía que ya no había más polémica en torno a su vida, apareció junto a Cazzu paseando por Antigua Guatemala, los fanáticos no vieron nada de malo en que estuviera con ella, pero lo que más llamó su atención es que estaban tomados de la mano.

Pero las señales en que hay algo más que una amistad sigue presente, ya que Nodal subió un video a su cuenta oficial en Instagram en la que se aprecia en un evento de la rapera, desde atrás del escenario grabó su actuación en Barcelona y acompañó el clip con un corazón verde.