Allison Lozz podría ser hija de Maribel Guardia, estas FOTOS lo comprueban

En las últimas horas, el nombre de Allisson Lozz ha estado en tendencia en distintas redes sociales, debido a que Ricardo Margaleff recordó en el programa de radio del “Capi” Pérez cómo fue compartir créditos con ella en la telenovela “Al Diablo con los Guapos” allá en el lejano 2007 y además de compartir algunas anécdotas que vivieron juntos, el miembro de “La Familia Disfuncional” también mencionó que “era igualita a Maribel Guardia” y su comentario desató todo tipo de comentarios en redes sociales por lo que te presentamos algunos fotos que comprueban que estas bellas actrices sí pudieron ser madre e hija.

Como bien se sabe, Allisson Lozz se retiró de forma definitiva del mundo de la farándula en el 2010 y desde entonces sus seguidores han esperado con ansias su regreso, sin embargo, esta posibilidad es más que remota debido a que la ex actriz está enfocada en el cuidado de su familia y en su desarrollo profesional como consultora de ventas de una reconocida marca de productos de belleza y cuidado personal.

Allisson Lozz saltó a la fama gracias a "Codigo F.A.M.A.". Foto: Especial

En diversas ocasiones Allisson Lozz ha hablado de las malas experiencias que pasó durante el tiempo en el que estuvo trabajando en las telenovelas por lo que ha reiterado que no está dispuesta a volver a este mundo. Cabe mencionar que, hasta hace unos días, la versión oficial de su retiro también indicaba que había tomado la decisión de alejarse de la farándula por cuestiones religiosas ya que dicho trabajo no comulgaba con los principios de los testigos de Jehová, sin embargo, su ex compañero de telenovela, Ricardo Margaleff señaló que el verdadero motivo tuvo que ver con supuestos abusos económicos por parte de la madre de la ex actriz.

Hasta ahora, Allisson Lozz no ha emitido ninguna declaración al respecto y se desconoce si tiene contemplado o no hacerlo pues responder a estas declaraciones del actor podría convertirla en el centro de atención de distintos medios de comunicación, lo cual, ha evitado a toda costa desde su retiro.

¿Allisson Lozz es hija de Maribel Guardia?

Como se mencionó antes, uno de los comentarios de Ricardo Margaleff que más repercusión tuvo fue su comparación entre Allisson Lozz y Maribel Guardia pues ambas tienen cierto parecido físico y a partir de ello, en redes sociales comenzaron a surgir diversas fotografías para demostrar que estas dos bellas mujeres pudieron haber sido madre e hija.

Maribel Guardia y Allisson Lozz comparten algunos rasgos físicos. Foto: Especial

Es importante señalar que, durante su breve paso por el mundo de las telenovelas, Allisson Lozz sí tuvo la oportunidad de compartir créditos con Maribel Guardia y el proyecto en el que brillaron juntas fue precisamente en “Al Diablo con los Guapos” en la que se le sacó provecho a su parecido físico e interpretaron los papeles de madre e hija.

Maribel Guardia y Allisson Lozz fueron "madre e hija" en "Al Diablo con los Guapos". Foto: Especial

Pese a que no hay ningún lazo sanguíneo entre ambas, el parecido físico que comparten es verdaderamente impresionante. De momento, se desconoce qué es lo que piensa cada una de las comparaciones entre ambas, lo cierto es que las dos son muy bellas y no tendrían motivo alguno para molestarse por equipararlas.

El parecido entre ambas actrices ha causado un gran furor en redes sociales. Foto: Especial

