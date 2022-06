Susana Guízar: Bella actriz que brilló junto a Pedro Infante y quedó en el olvido

El Cine de Oro dio oportunidad a grandes actrices de brillar por sus actuaciones junto a importantes figuras de la época como lo fue Pedro Infante, una de estas es la bella Susana Guízar, quien triunfó en el séptimo arte, sin embargo, decidió retirarse muy joven y quedó en el olvido.

Susana Guízar nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 17 de agosto de 1921, tenía ascendencia francesa e italiana. Además de ser actriz, se destacó por su bella voz, lo que la hizo ganar popularidad a principios de los años 40. Era prima del compositor Pepe Guízar Morfín y del actor y cantante Tito Guízar Tolentino, protagonista de la primera película de la época dorada del cine.

La bella actriz filmó cintas en Cuba y Venezuela, y llegó a la pantalla grande por su relación con otras importantes figuras pues fue Tito quien la presentó con el reconocido cineasta René Cardona, quien le dio un pequeño papel en "La reina del río", mostrando un gran talento, lo que la llevó a pronto recibir otra oferta para protagonizar "Calumnia".

Susana Guízar nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 17 de agosto de 1921. Foto: Especial

Brilló en el Cine de Oro junto a Pedro Infante y otros

En 1939 comenzó su carrera como actriz, y en muy poco tiempo Guízar se convirtió en estrella con actuaciones películas como "Ni sangre ni arena", con Mario Moreno "Cantinflas", "Del rancho a la capital", con Pedro Armendáriz y Carlos López Moctezuma, famoso por sus papeles de villano, y "Alejandra, junto a Sara García, Arturo de Córdova y Rafael Baledón.

Además, tuvo una importante actuación en "Jesusita en Chihuahua", cinta estrenada en 1942, y donde grabó junto al ídolo de México, Pedro Infante. En 1994 filmó "El abanico de Lady Windermere", y un año después "La casa de la zorra" (1945), junto a Ricardo Montalbán, Isabela Corona, Andrea Palma y Roberto Cañedo.

Para 1946, apareció en "El socio", de Roberto Gavaldón y "La norteña de mis amores" con Luis Aguilar. Dos años después, llega una de sus grandes actuaciones con "Señora tentación", película dirigida por José Díaz Morales y donde se le vio junto a Ninón Sevilla.

Susana Guízar se retiró y murió en el olvido

A finales de los años 40, llegó un declive en su carrera, pues los productores le ofrecían papeles secundarios. Grabó películas en las que el protagonismo era para sus compañeras, por lo que finalmente decidió retirarse con la película "Póker de ases" de René Cardona, actuando de nuevo con David Silva, y otros importantes actores como Rebeca Iturbide.

En una entrevista que fue retomada en redes sociales, Susana comentó con respecto a su retiro: "Es una historia muy larga, no me gusta recordar el pasado. Los productores son muy ingratos, descuidan a sus figuras: Primero las hacen, las endiosan y luego se olvidan de ellas. Aquellos primeros días los pasé llorando, pasó un año, y al ver que nadie me llamaba, mi orgullo me hizo declarar públicamente mi retiro".

De su vida privada solo se sabe que se casó tres veces, una con un jugador profesional de jai alai, (un tipo de frontón), otra con Félix Arreguin Vélez y por último con Álvaro Gálvez y Fuentes. Susana Guízar murió alejada del mundo del espectáculo, el 3 de junio de 1997, a los 74 años.

