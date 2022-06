"'Gomita' sí tenía sueldo" en Hoy, pero lo rechazó: Productora expone su verdad sobre la polémica salida

Luego de la polémica salida de “Las Estrellas Bailan en Hoy” de Araceli Ordaz a quien mejor conocemos como “Gomita”, es la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez quien habló al respecto pues aunque al aire se leyó un comunicado que la influencer envió a la producción, más tarde su versión fue otra.

Y es que fue por medio de un video en youtube que “Gomita” compartió con sus seguidores las que serían las verdaderas razones por las que decidió salirse de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

En dicho video la conductora e influencer revela que vivió mucha presión por parte de la producción y que incluso no percibía ningún sueldo por lo que le fue sencillo dejar el concurso de baile.

Tras las declaraciones de “Gomita” en su canal de Youtube, el reportero Edén Dorantes entrevistó a la productora de Hoy para saber lo que piensa al respecto.

Y de acuerdo con la propia Andrea Rodríguez, las cosas como las contó “Gomita” fueron sacadas de contexto e incluso aseguró que la conductora al igual que todos sí percibía un sueldo.

“Todos tienen que bailar los viernes, los que salgan sentenciados si no tienen la coreografía, así les ha pasado a muchos y al final siempre han tenido que hacerlo por que este es un reality, y es un reality y yo como le voy a explicar al público que unos sí y unos no o cómo les voy a explicar a los participantes que unos sí y unos no, desde el día que platiqué con ella por que sí platiqué con ella y por supuesto que tenía un sueldo pero ella dice que no va a cobrar pues bueno ya no se le pagará…”Andrea Rodríguez