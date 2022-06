Frente al espejo: la ex de Marc Anthony sube la temperatura del fin de semana con minivestido

Marc Anthony ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, por los entredichos de sus ex esposas. Primero fue Shannon de Lima y recientemente Jennifer Lopez. JLo se manifestó por el nuevo compromiso amoroso que lleva acabo el salsero. Al parecer la Diva del Bronx no está de acuerdo con que Nadia Ferreira, de 23 años llegue tan pronto al altar con su ex marido.

Ferreira, modelo paraguaya de 23 años, comenzó a salir con Marc Anthony en este año y, recientemente, ya tienen planes de pasar por el altar para unirse en matrimonio. De este modo la también finalista de Miss Universo 2021, su sumaría a Dayanara Torres (2000-2004), JLo (2004-2014) y Shannon de Lima (2014-2017).

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima.

De estas tres, solo Sha de Lima está excluida de posibles quejas hacia Nadia Ferreira, ya que como Jennifer Lopez, Dayanara fue madre fruto del romance con el cantante. Justamente es eso lo que a JLo no le hace gracias, ya que no considera a la nueva novia de su ex esposo, una mujer apta para ser madrasta de los hijos que tienen en común.

Por su parte, de Lima, la última esposa del artista, parece hacer caso omiso a este romance y sigue su vida. La modelo, que transito varias relaciones desde que se divorció, es una de las mujeres más bellas del mundo y en redes sociales lo deja claro.

Recientemente, Shannon de Lima utilizó su cuenta de Instagram para subir una serie de fotos, que corresponden a una sesión que realizó en Miami. En las fotos, la venezolana de 33 años posa con una prenda amplia con tonalidades doradas y plateadas, que acompañó con glamour, diferentes posturas y maquillaje.