Efeméride: Cumple 49 años Galilea Montijo; 5 fotos que demuestran que es la presentadora más guapa de México

Galilea Montijo es una de las conductoras más guapas de México y también es una de las más queridas, por su talento y carisma, pero en redes sociales es todo un ícono de la moda, pues siempre viste con lo mejor y tiene un gusto muy refinado. Hoy cumple 489 años y te contaremos un poco de su carrera.

Montijo es presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del programa Hoy y Pequeños Gigantes.

Aunque no lo creas, ha estado en estos melodramas:

Hasta que el dinero nos separe (2010) como Ella misma (capítulo especial).

La verdad oculta (2006) como Gabriela Guillén de Genovés / Martha Saldívar de Guzmán

Amarte es mi pecado (2004) como Galilea.

El precio de tu amor (2000) como Valeria Ríos.

Tres mujeres (1999) - Maricruz Ruiz

Tú y yo (1996) - Resignación

Azul (1996) - Mara

El premio mayor (1995) - Lilí

Galileo ya festejó su cumpleaños

En la emisión del viernes de Hoy, donde es una de las estelares, la nacida en Guadalajara compartió con sus compañeras y compañeros, entre ellas Tania Rincón y Andrea Legarreta, su cumple 49, pero se conmovió hasta las lágrimas.

“Gracias, los amo. No tienen idea lo agradecida que he estado últimamente, casi a la mitad de mi vida… Las cosas que uno aprende y lo más importante es que la vida te puede revolcar, dar muchas vueltas, cuando crees que has aprendido todo te da unos sentones. Uno se da cuenta que lo más importante es la salud, el amor de la familia, mis hijos y los amigos. Después de eso que el mundo ruede”, comentó al borde de las lágrimas.

Sin duda alguna aun quedan muchísimos años para que Galilea siga cautivando y sorprendido a sus fans con su belleza y talento.

