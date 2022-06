Tras una nueva reunión secreta, estos son los acuerdos de Shakira y Piqué

Hace varias semanas que uno de los temas de agenda es la polémica de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, que al día de hoy, todavía tiene mucho de qué hablar y ahora se ha dado a conocer que supuestamente habrían tenido una nueva reunión para poder llegar a algunos acuerdos.

Shakira y Piqué se reunieron casi en secreto para que quede clara la intención de poder ponerse de acuerdo respecto a la custodia y educación de Milan y Sasha, sus hijos, pero debido a lo delicado del tema, todavía les es muy complicado determinar cuál es el mejor destino.

Piqué, Shakira y sus hijos.

Si bien, una de las claras decisiones que podrían ya haber definido es el lugar en el que vivirán la barranquillera y Gerard Piqué durante esta nueva etapa de su vida, aunque esto podría depender de los acuerdos a los que puedan llegar.

Todo indica que Gerard Piqué seguirá radicando en Barcelona, debido a su deseo de continuar formando parte de la plantilla principal del Fútbol Club Barcelona, mientras que la cantante Shakira habría decidido irse a vivir a Estados Unidos y puntualmente a Miami, donde ya visitó colegios para los pequeños.

Gerard Piqué y Shakira fueron felices durante 12 años.

Respecto a la situación de los dos niños, se conoció que los Shakira y el defensor español no han logrado por el momento acordar nada, ya que desde un inicio, el futbolista se negó rotundamente a que los menores pasen todas las vacaciones de verano junto a su ex pareja. Es por ello, que no pudieron continuar con la reunión y abordar el tema más delicado e importante.