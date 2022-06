Famosos influencer AMENAZA a ex conductor de Survivor México, ¿Qué pasó?

Sin duda alguna, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana es Arturo Islas Allende quien fue el presentador de la primera temporada de Survivor México, y es que además de su desempeño en el reality show, también es activista ambiental.

Arturo Islas Allende, ha sido reconocido y a su vez ha ganado muchos premios, entre ellos, el Premio Internacional Más Antiguo al Activismo Ambiental; uno de los rescates más famosos del también presentador ha sido el “Big Boy”, un elefante que vivía en condiciones deplorables y que ahora vive en una reserva en donde le dan las atenciones que el enorme animal necesita; sin embargo, también ha hecho más rescates de otras especies.

Rodolfo Márquez, mejor conocido como “Fofo Márquez” el famoso y excéntrico influencer reveló en una reciente entrevista que Arturo Islas Allende hace “bisne” con los animales que “rescata”.

Y es que de acuerdo con el influencer que presume tenerlo todo y poseer varias especies exóticas, el ex presentador de Survivor México se molestó con él debido a que él quería el mismo leopardo del amur que Márquez tenía.

“Es la historia que no les contó Arturo Islas, él iba por ese leopardo porque sabía que valía una lana y aparte de que valía una lana, era un pedo conseguirlo, por que no había más, entonces dijo a este niño rico me lo pendejo y lo voy a rescatar”, comentó.

De acuerdo con Fofo Márquez, luego de este roce, él se puso a investigar la forma de trabajar de Arturo Islas Allende, y asegura que es todo un “show” y que además trafica con animales por medio de un prestanombres.

“Cuando me metí a investigar, pues que este wey se iba a la selva, agarraba a los animales, luego decía que los rescataba según él, pero llevaba su showcito, agarraba y se llevaba a un puma y ‘vamos a salvar a un puma’ y el puma todo domesticado, un puma así como él se los encuentra pues te mata esa madre... 100 por ciento yo me di cuenta despues de eso… investigué y es su bisne, osea agarra y te vende los animales a lado de otro nombre de otro prestanombres, él nunca se quema es la pura imagen de los animales que va decomisando se va robando de la gente que según él rescata, pura mamada ese wey…” dijo Foto Márquez

Luego de estas fuertes declaraciones, el exótico influencer, asegura tener pruebas de todo lo que antes mencionado, incluso lo amenazó con quemarlo.

“...a mí sí y tengo pruebas de todo entonces, bájale conmigo que te quemo Arturo vamos a ver de cómo nos toca, conmigo no tienes forma de comprobar nada, por que los animales ya, mira yo ya ni vivo en México, haz lo que quieras me puedo ir duro contigo”, agregó Fofo Márquez

De acuerdo con el influencer, Arturo Islas Allende es un hombre muy inteligente y aunado a eso, la gente o sus seguidores se apantallan y se dejan engañar muy fácilmente.

Y es que Fofo asegura que Islas Allende miente al decir que se encuentra animales salvajes en sus hábitats naturales pues es inimaginable tener la “suerte” de encontrar animales en peligro de extinción en una selva cuando hay tan pocos ejemplares en el mundo entero, además de tener contacto directo con animales salvajes y que éstos no le hagan nada.

“El es muy inteligente, cuándo él sube una foto con un animal que no es legal y dice que se lo encontró en la selva, no es tonto, dice que está conviviendo en la selva con ese animal pero no, en realidad es que no es cierto eso, haber si hay 7 ejemplares en todo el mundo cómo por que a Arturo llegaría ese animal” expresó Fofo Márquez