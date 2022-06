Mariazel recibe propuesta de matrimonio y sorprende con épica respuesta

Mariazel es una de las mujeres más famosas en la pantalla chica, y también considerada entre las más bellas, por eso no es raro que tenga millones de admiradores y hasta reciba propuestas de matrimonio, como la que dejó ver en sus redes, sin embargo, la conductora sorprendió con su épica respuesta.

La también ex participante de "Me Caigo de Risa", programa que le dio gran proyección y que dejó hace unos meses, tiene una relación de varios años con el actor Adrián Rubio, padre de su hija Laia, de 9 años, sin embargo, hace poco confesaron en un programa de televisión que no han llegado al altar por diversos motivos.

Mariazel recibe propuesta de matrimonio y así responde

La presentadora y el actor tienen una excelente relación y en redes sociales se dejan ver muy enamorados, pero eso no es impedimento para que sus fans le hagan sorprendentes propuestas, pues como lo dejó ver recientemente, un admirador le pidió matrimonio.

Mariazel recibió propuesta de matrimonio en Instagram. Foto: IG @mariazelzel

En su cuenta de Instagram, la también actriz, compartió una imagen en la que se puede ver que uno de sus seguidores respondió a una foto que publicó en sus historias. Con la frase "Casémonos" y un emoji, su admirador no dudo en dejar ver el agrado y cariño que siente por "Zel", como la llaman algunos de sus amigos.

Sin embargo, fue la épica respuesta de la conductora de TUDN lo que realmente causó la sorpresa y gracia de sus fans y de ella misma, pues respondió: "Adrián puede vivir con nosotros jaja", palabras que acompañó con un divertido emoji con el que confirmó que es una mujer con un gran sentido del humor.

Pero las cosas no pararon ahí, pues otra de sus seguidoras dejó ver que es admiradora de su esposo, pues a la historia de Mariazel contestó: "Yo pido casarme con Adrián y claro que puedes vivir con nosotros", por lo que la presentadora compartió la imagen con la frase: Esto ya se descontroló".

El esposo de Mariazel también tiene admiradoras. Foto: IG @mariazelzel

