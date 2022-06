Mariazel, más bella que nunca, impone moda en mini vestido de verano

Mariazel causa furor en redes sociales con cada uno de los atuendos que presume, y el mini vestido de verano que dejó ver recientemente no fue la excepción, pues la ex integrante del programa "Me Caigo de Risa" robó miradas en Twitter y Facebook con el que coqueto atuendo e impuso moda.

La también actriz es muy activa en sus redes como Instagram, plataforma en la que al momento suma 3.3 millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos y videos de su vida en familia, bailes y por su puesto sus outfits, pues ha demostrado tener un gran estilo para vestir.

Mariazel impone estilo en mini vestido de verano

Fue este martes cuando la guapa conductora compartió en sus cuentas oficiales una fotografía en la que se le ve luciendo un atuendo de mini vestido en tono rojo con el que robó miles de miradas al tratarse de una prenda con la que pudo destacar sus torneadas piernas, tan admiradas por sus fans.

Mariazel conquista la red con sus looks. Foto: FB @mariazelzel

"Martes en @CuentameloYaOf!!", escribió Mariazel para acompañar la instantánea, pues la ex integrante de la llamada "familia disfuncional" ha sido invitada en algunas ocasiones para conducir el programa de espectáculos, convirtiéndose en una de las favoritas por su carisma y talento.

Con su look, la presentadora vuelve a confirmar que es una de las más bellas del espectáculo en México, y sobre todo dejar ver que tiene un gran estilo para vestir con el que impone moda y da cátedra de estilo para mujeres que como ella pasan de los 40 años y desean verse siempre increíbles.

La conductora impone moda con sus coquetos mini vestidos. Foto: IG @mariazelzel

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la conductora, es originaria de España y tiene una larga trayectoria en la pantalla chica, pues ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, "¿A Quién le vas?", "Más Deporte", "Yarda" y actualmente es una de las consentidas de TUDN.

La conductora y actriz ha dado cátedra de estilo y presume su espectacular figura en coquetos outfits, y sobre todo impone con sus looks de playa, como bikinis y trajes de baño con los que también deja ver su cuerpazo, convirtiéndose en una de las famosas más coquetas en redes.

