Jonathan Becerra, el actor infantil de telenovelas se integra a una famosa banda de regional mexicano | VIDEO

Jonathan Becerra es el cantante de 29 años que se unió al equipo de Banda La Ejecutiva, el joven es famoso por haber participado en el programa “Código Fama” y después en varias telenovelas infantiles.

Becerra empezó su carrera artística en 2003 cuando salió triunfador del programa de talentos, después formó parte de los actores infantiles de proyectos como “Misión S.O.S”, y al paso de los años de otras telenovelas entre ellas “Camaleones” y “Que pobres tan ricos” por mencionar algunas.

Después buscó oportunidad en la música en el programa “La Voz México” y formó parte del equipo de Julión Álvarez, esto en el año 2014. En lo que respecta a su vida privada, Jonathan Becerra es padre de una niña y según sus redes sociales es amante del deporte.

Su nuevo proyecto como cantante de banda

El cantante se dijo muy contento, pero sobre todo emocionado por la oportunidad de formar parte de Banda la Ejecutiva. El primer tema con el que debuta es “Manual de olvido”, ya está disponible en plataformas digitales. “Es una canción de Miguel Solar, un compositor muy bueno que estuvo mandando varios temas y estuvimos ahí eligiendo, le dedicamos tiempo para saber que tema iba a enganchar”, relató.

En una entrevista desde la cuenta de YouTube del portal especializado en música "Soy Grupero", Jonathan se describe como un elemento nuevo en la banda, y describe un poco sobre su vida artística, su participación en el reality show y también cantó un fragmento de la canción “Atado a nada”, que forma parte de los temas de Misión S.O.S.

“Mis papás no me llevaron al casting, yo fui a formarme porque me sabía todas las rutas de los camiones, porque yo cantaba en los camiones de niño, yo me formé sólo porque mis papás no querían que yo estuviera”, contó.

Seguir leyendo

Código Fama: ¿Te acuerdas de todos los niños famosos del programa, así lucen actualmente? | FOTOS