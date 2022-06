Rebecca Jones: trasciende que se le detectó nuevamente cáncer; este es su estado de salud

La actriz Rebecca Jones de 65 años luchó contra el cáncer de ovario izquierdo en 2018 y luego de un tratamiento de tres meses, logró vencerlo, sin embargo, ha trascendido que la actriz retomó las quimioterapias.

De acuerdo con TVNotas, un amigo de Jones dio a conocer que hace unas semanas durante una de sus revisiones periódicas, a la primera actriz le descubrieron una recurrencia, es decir el regreso del cáncer tras un periodo de disminución o desaparición de los signos y síntomas.

Al ser cuestionado sobre en dónde tiene el cáncer en esta ocasión, su amigo respondió: “Solo sé que en un ovario, pero no sé en cuál. La otra vez fue en el izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si le quitaron solo la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho, pero no estoy seguro”.

Asimismo, agregó que "el cáncer no tiene palabra de honor" y que además cuando se trata del ovario, es muy frecuente que regrese, no obstante, Rebecca tomó la noticia con entereza: "Tal vez le ayudó saber que cada vez que le hacen un control de revisión, ese podía ser el resultado."

A la actriz se le diagnosticó cáncer de ovario. | FOTO: Especial

¿Cómo tomó la noticia Rebecca Jones?

Su amigo reconoció que la actriz ha sido muy fuerte desde el primer diagnóstico, esto gracias a su carácter, pero en esta ocasión no ha querido dar más detalles sobre este nuevo cáncer.

Sobre su hospitalización a principios de junio, su amigo señaló: “Lo manejó con hermetismo. Estuvo un poco delicada y tuvo que posponer unos días sus compromisos laborales, pero ya está con todo”.

Jones prefiere no hablar mucho del tema. | FOTO: Instagram @la_rebeccajones

Asimismo, dio a conocer el panorama de la enfermedad de Rebecca: “Ha sido muy hermética y no ha querido darnos muchos detalles, no sé en qué etapa está ahora su cáncer, solo sé que le dijeron que al parecer no es tan fuerte como la otra vez y que de nuevo comenzó con las quimioterapias, ese será el paso a seguir para volver a vencerlo” agregó.

Cabe destacar que Jones ya no recibía quimioterapias, sino un tratamiento mensual de inmunoterapia sin embargo, luego de recibir este nuevo diagnóstico, la primera actriz decidió continuar haciendo su vida normal, ya que en esta ocasión tiene la confianza de que el cáncer no es tan fuerte, por lo que llevará sus quimioterapias de una forma menos agresiva.

