Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera por fin se dejan ver juntos en sus lujosas vacaciones; así fue el romántico momento | VIDEO

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se encuentran disfrutando de unas lujosas vacaciones, y en medio de los rumores de una boda celebrada en Europa, también han recibido críticas por no dejarse ver juntos, por lo que la presentadora sorprendió a sus fans en Instagram al por fin mostrar un romántico momento con el cantante.

La pareja lleva una relación de varios años, aunque han decidido no compartir con sus fans y la prensa detalles de su vida privada, sobre todo fotografías, pues aunque constantemente se dejan ver en los mismos lugares, no se retratan juntos, algo que parece no agradar a su público.

Cynthia y Carlos viven romántico momento en Egipto

A finales del mes de mayo, Cynthia reveló que se alejaría de las cámaras, pues dejó el matutino "Venga la Alegría", en el que había sido conductora desde hace algunos años. Luego del anuncio, la también actriz y cantante comenzó a compartir con sus fans en redes sociales las fotos de su viaje por países como Italia, Grecia y ahora Egipto.

En una de sus más recientes publicaciones, Rodríguez, de 38 años, publicó en sus historias de Instagram imágenes desde el complejo de templos de Karnak, en Luxor, Egipto, y realizó un popular ritual de la mano de su pareja, Carlos Rivera, con quien dio 7 vueltas alrededor de un escarabajo de piedra.

Se dejaron ver tomados de la mano. Foto: IG @cynoficial

Recientemente el periodista Alex Kaffie dio a conocer que le ofrecieron fotografías del enlace matrimonial de Carlos y Cynthia, imágenes que hasta el momento no han sido reveladas, por lo que no se ha podido confirmar que efectivamente la pareja ya se casó.

Lo que sí es claro, por las instantáneas que ambos han compartido, es que han decidido pasar tiempo juntos en unas lujosas vacaciones, pues han visitado muchos bellos y emblemáticos lugares, como se encuentran haciéndolo actualmente en Egipto, donde ya fueron a las Pirámides de Giza, y se han embarcado en un crucero por el Río Nilo.

Aunque Cynthia no mostró el rostro de Rivera, y sólo se dejó ver tomada de la mano de su pareja, por otras fotografías compartidas por el cantante en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 8 millones de fans, se puede confirmar que se trata de la misma persona, pues portan los mismos tenis.

