Patrulla 81 regresa con nueva música para honrar el legado de su fallecido líder José Ángel Medina

La pandemia de covid-19 fue un parteaguas para millones de personas y negocios a escala internacional, pero una de las industrias más afectadas fue sin duda la música, pues el encierro los orilló a cancelar presentaciones, grabaciones y demás compromisos. Sin embargo, algunos se vieron más afligidos que otros, tal como la legendaria banda duranguense Patrulla 81, que en 2020 perdieron a su líder y fundador José Ángel Medina.

Esta lamentable pérdida, sumada al paro obligatorio de labores por la pandemia, hicieron que la banda tomara un tiempo de descanso para redirigir sus esfuerzos y enfocarse en hacer nueva música para salir adelante de la crisis personal y profesional que afrontaban; y ahora de la mano del hijo de José Ángel, regresan más fuertes que nunca.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, el nuevo líder de la banda, Christian Medina, aseguró que están listos para honrar el legado de su padre y conquistar nuevamente los escenarios de México y el mundo.

Mantener el legado

Fue en noviembre de 2020 que el fundador de Patrulla 81, José Ángel Medina, perdió la vida víctima del covid-19, y a raíz de ello, como si se tratar de un efecto de bola de nieve, los problemas familiares empezaron a afectar a la banda, principalmente entre familiares que luchaban por quedarse con el nombre de la agrupación.

Ahora, algunos años y meses después, la batalla legal terminó y el hijo del aclamado cantante, Christian Medina, quien desde ahora funge como el líder, asegura que están listos para lo que viene y dejar el nombre de su padre en lo más alto.

‘Fue difícil; la pérdida, la batalla legal. Todo. Pero estamos listos para darle vuelta a la hoja y mantener el legado que dejó mi papá con esta banda, su banda. Creo que es la mejor manera de homenajear el trabajo de toda una vida, seguir llevando su música a nuevas generaciones y hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible’, dijo emocionado.

Y aunque sabe que son zapatos muy grandes por llenar, abraza el reto como el más grande de su carrera y llevarlo a otros lares del mundo, tratando de conectar con las nuevas generaciones a través de sonidos y colaboraciones que lo permitan.

Renovarse y regresar a los escenarios

En este sentido, Patrulla 81 se ha rejuvenecido en su configuración como banda, con nuevos integrantes acompañados de rostros ya conocidos y también en su proyecto musical; en sus propias palabras, buscando un sonido más fresco, pero manteniendo el estilo que los ha caracterizado durante años.

‘Hoy ese es el gran reto que tenemos, pues hay que llegar a los oídos más jóvenes que a lo mejor nos conocen con el duranguense tradicional, pero ahora lo hacemos con sonidos frescos que estoy seguro que van a pegar. Además nos estamos expandiendo colaborando con bandas y seguimos experimentando mientras nos divertimos haciéndolo, claro’, aseguró Christian.

Ahora la agrupación presentó ‘Me llamas’ y ‘No me restes’, sus más recientes sencillos que comienzan a aplanar el camino para un nuevo álbum que posiblemente verá la luz más tarde este año, además de una serie de colaboraciones que tienen en puerta. Pero por si esto no fuera poco, Patrulla 81 también prepara una gira mundial que llegará a Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Guatemala y México.

‘Afortunadamente tenemos agenda llena hasta el próximo año y después de lo que dejó la pandemia nos emociona muchísimo regresar a los escenarios; esperamos que el público vaya a vernos y poder cantar todos juntos porque lo extrañamos’, dijeron.