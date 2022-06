"Está triste": Amigo de Shakira revela que la cantante vive un "momento difícil" tras ruptura con Piqué

La ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar debido a los rumores de infidelidad por parte del jugador español, por lo que, ante las especulaciones de esta situación, es que uno de los mejores amigos de la cantante, Carlos Vives, reveló cómo se encuentra la colombiana tras su separación.

Durante el concierto organizado por una estación de radio española, el intérprete charló con la prensa y confesó que su colega está muy afectada por su separación con Piqué, informó Agencia México.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”, dijo Vives sobre Shakira.

Conjuntamente, reveló que cuando se enteró de la noticia le envió un mensaje a la cantante preocupado por ella. “Me respondió diciéndome que estaba triste”, dijo asegurando que no le desveló más detalles sobre lo sucedido.

De la misma manera, los periodistas no perdieron la oportunidad de cuestionarlo sobre la posibilidad de un posible engaño de Gerard a Shakira, a lo que el cantante dijo:

“No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shakira, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”.

Por otra parte, Carlos destacó lo feliz y orgulloso que se siente por la forma en que su amiga logró obtener un lugar importante en la industria de la música.

“La vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue. Es fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista”, manifestó.

Finalmente, el cantautor ha explicado que ellos siguen manteniendo el contacto, aunque intenta “no molestarle mucho” con mensajes.

