Hijo de Mariana Echeverría sufre repentina enfermedad; ¿Qué le pasó?

Mariana Echeverría es una de las conductoras más populares en redes sociales, en donde es muy abierta y constantemente cuenta a sus millones de seguidores sobre su vida familiar, tal como lo hizo este sábado al revelar que su hijo Lucca sufre una repentina enfermedad.

El 15 de octubre en 2020 la famosa integrante de "Me Caigo de Risa" sorprendió al anunciar el nacimiento de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el futbolista del Club América, Óscar Jiménez, con quien contrajo nupcias en una romántica ceremonia, en el año 2019.

¿Qué le pasó al hijo de Mariana Echeverría?

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Mariana compartió una serie de videos con sus fanáticos en los que contó la complicada situación que está viviendo como nueva mamá, pues es la primera vez que su hijo, de sólo 1 año 8 meses, está enfermo.

Mariana se mostró preocupada por la salud de Lucca. Foto: IG @marianaecheve

"Buenos días, les cuento que he tenido días muy complicados, Lucca es la primera vez que se me enferma, le dio una infección en el oído, el antibiótico le cayó muy pesado, le dio diarrea, no quería comer, no quería tomar agua. De la leche que normalmente toma, se tomaba una onza o así, muy mal. Estaba muy flaquito, de muy mal humor, se quejaba, pero al menos ya íbamos de salida", explicó la actriz y conductora.

Echeverría afirmó que aunque parecía que el panorama era alentador, pues el pequeño se mostraba recuperado, ayer tuvo una recaída debido a una intoxicación, aunque no dio más detalles de cómo sucedió, sí afirmó que como mamá nueva se siente impotente ante la enfermedad de su hijo.

"Ayer se intoxicó con qué, no sé, gracias a Dios la pediatra ha estado muy al pendiente de nosotros, pero como mamá primeriza y nueva, sientes que el mundo se te viene encima, es una tontería a lo mejor, no sé, pero siento que me gustaría quitarle el dolor, la comezón con poderes mágicos", dijo la conductora, que mostró imágenes del pequeño con sarpullido en su piel.

Finalmente, comentó que sólo le queda esperar a que la medicina haga efecto y Lucca se recupere pronto "porque sí ha sido una semana muy complicada en todos los aspectos, pero bueno, ya les iré avisando de su mejora y vean sus ronchas, pobrecito, así que ni modo a aguantarnos, confiar en la pediatra".

