Ninel Conde desafía la censura en Instagram con arriesgado traje de baño y roba suspiros | FOTO

Ninel Conde robó suspiros en Instagram al publicar una foto en la que se dejó ver con un arriesgado traje de baño verde, con el que desafió la censura de la red social al tratarse de una pieza atrevida con varias zonas al descubierto, misma con la que confirmó que posee una espectacular figura.

La cantante y actriz, conocida como "El Bombón Asesino" se ha convertido en una de las consentidas cuando se trata de lucir atuendos sensuales, como los bikinis y bañadores con los que presume su escultural figura, pues Conde no tiene reparo cuando se trata de atreverse con reveladores atuendos.

Ninel Conde roba suspiros en arriesgado traje de baño

Fue la noche de este jueves cuando Conde compartió una instantánea en la popular plataforma que se ha caracterizado por sus estrictas reglas de convivencia, algo que la cantante desafió al lucirse con un revelador atuendo con el que presumió su silueta perfecta.

Ninel dejó poco a la imaginación con su arriesgado look. Foto: IG @ninelconde

"Hello Puerto Rico. Today is the day! (Hola Puerto rico. Hoy es el día)", escribió la intérprete para acompañar la fotografía con la que confirmó su llegada a la isla para participar como conductora de Telemundo en el esperado evento de música, Premios Tu Música Urbano 2022.

"El Bombón Asesino" dejó poco a la imaginación con el arriesgado traje de baño verde que presumió, pues la prenda de piernas altas destaca por su diseño de escote bajo y las zonas descubiertas en el abdomen y los costados que sólo lleva un cinturón como adorno.

Ninel Conde es considerada como una de las famosas que presume increíble figura a sus más de 40 años, y las fotos que comparte en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter lo confirman, pues sin duda saca provecho a su curvilínea figura al vestir con los bikinis más chic.

