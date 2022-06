Ninel Conde sube la temperatura en coqueto bikini floral y paraliza Instagram | VIDEO

Ninel Conde no para de sorprender a sus fans en Instagram y otras redes sociales, las cuales paraliza al presumir cuerpazo con atrevidos looks, como el coqueto bikini floral que lució desde las playas de Miami, con el que subió la temperatura y confirmó porque es una de las artistas consentidas.

Aunque en diversas ocasiones se ha visto en medio de la polémica por sus cambios físicos, pues aunque ella no lo ha confirmado se especula que se ha sometido a diversos tratamientos estéticos y cirugías, la realidad es que cautiva a sus millones de seguidores con el cuerpazo que presume a sus 45 años.

Ninel Conde paraliza las redes en coqueto bikini

Fue este lunes cuando Ninel se coronó como la reina de los looks de playa, pues en su cuenta de la popular plataforma de fotos y videos compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver con un traje de baño de dos piezas, de estilo floral, perfecto para la tempeorada de primavera-verano.

"Feliz Lunes mis bombones. Vive y deja vivir / live and let live", y "Monday off" (lunes libre), fueron las frases con las que Ninel acompañó un video y una fotografía que compartió con sus 5.2 millones de fanáticos que la siguen en Instagram, recibiendo más de 500 comentarios y más de 50 mil "me gusta".

En el video que Conde publicó, se le puede ver posando desde un yate, pues la actriz dejó ver que actualmente se encuentra en Miami, Florida, en los Estados Unidos, desde donde también se tomó una fotografía en la que muestra como combinó su coqueto bikini floral con una falda roja de volados en la parte inferior.

Ninel presume cuerpazo en colorido bikini. Foto: IG @ninelconde

La originaria del Estados de México, y también conocida como "El Bombón Asesino", hace unos meses abrió su cuenta de OnlyFans, algo que sus millones de seguidores esperaban con entusiasmo, pues la cantante comentó en entrevistas que sus fans ya se lo habían pedido.

Ninel Conde es considerada como una de las famosas que presume increíble figura a sus más de 40 años, y las fotos que comparte en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter lo confirman, pues sin duda saca provecho a su curvilínea figura al vestir con los bikinis más chic.

La guapa actriz conquistas las redes con sus looks de playa. Foto: IG @ninelconde

SIGUE LEYENDO:

Ninel Conde impacta en lencería blanca y presume sensual corsé | FOTO

Ninel Conde enciende la red en ajustados pantalones de cuero que dejan poco a la imaginación | FOTO