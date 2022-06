Vanessa Guzmán paraliza las redes con VIDEO de su perfecta figura fitness en bikini

Vanessa Guzmán dio de qué hablar una vez más en redes sociales luego de que se hiciera viral una fotografía en la que presume su espectacular figura en bikini, aunque esta vez por su triunfo en su más reciente competencia de fisicoculturismo en la que se colocó entre las mejores 10.

La originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, agradeció el apoyo de su entrenador, sus patrocinadores y el público que no ha dejado de enviar mensajes a través de redes sociales halagando su físico y aplaudir la disciplina que posee para continuar con sus estrictos entrenamientos, que le han permitido triunfar en las competencias.

Como la más reciente en la que usó un diminuto bikini en color azul con el que atrajo las miradas gracias a los brillos tanto en la parte principal como aquellos en color blanco de las tiras en el pecho, la espalda y la cintura que delinearon su perfecta figura.

Guzmán señaló que ya tiene en mente una nueva competencia, por lo que ha comenzado a prepararse para dar lo mejor de sí y continuar sumando éxitos a su faceta en el fisicoculturismo, dejando de lado por un tiempo su carrera como actriz.

Vanessa Guzmán en el fisicoculturismo

La actriz goza de una larga trayectoria en la pantalla chica y se mantiene en la memoria del público por su participación en telenovelas como “Amar otra vez”, “Atrévete a soñar”, “Carita de Ángel” y la última en 2019 “Soltero con hijas”.

El físico de la actriz ha desatado debate en redes sociales entre aquellos que reconocen su disciplina y quienes la han criticado por su aspecto asegurando que "las mujeres no lucen así"; sin embargo, ha hecho caso omiso de las burlas demostrando su talento con cada medalla que gana.

Vanessa Guzmán encontró su pasión en el fisicoculturismo. Foto: Instagram @vanessaguzmann

En entrevista para “De primera mano”, la modelo relato que desde pequeña surgió su pasión por el deporte, pero fue en el 2019 que, motivada por su entrenador, decidió dejar las telenovelas y comenzar su entrenamiento fitness para competir: “Él notó las habilidades, que mi cuerpo respondía muy rápido”.

Aunque no ha sido un camino fácil para ella, reconoció lo mucho que la ha cambiado el dedicarse al fisicoculturismo y que encontró en ello su pasión: “"La vida me hizo tocar un fondo donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida (…) Es por eso que decido darme esta pausa, actoralmente hablando y me alejo completamente de los escenarios dedicárselo en cuerpo y alma a mis hijos y por supuesto en mí”.

