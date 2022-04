Vanessa Guzmán comparte su secreto: revela el ejercicio perfecto para robar suspiros | VIDEO

El año pasado, la actriz Vanessa Guzmán, de 45 años, sorprendió a todos con su cambio físico, pues llevaba varios meses alejada de la pantalla chica y cualquier reflector del medio, por lo que dejó a todos con la boca abierta al ver qué tan fuerte se había vuelto, luego de eso su popularidad se elevó y fue seguida por mucha interesada en el fitness; ahora, reveló cuál es mejor ejercicio para crecer los glúteos.

Guzmán sabe lo que hace, pues en 2021 ganó la competencia de fisicoculturismo Vallarta Bodyfit, pero los concursos no son algo ajeno a ella, pues también representó a México en Miss Universo en 1995. Además cuenta con una certificación de entrenadora personal en Estados Unidos, pues también tiene una marca deportiva llamada FF (Beauty Fitness and Fashion), en cuya cuenta comparte tips de entrenamiento y de nutrición; además, vende sus propios suplementos alimenticios, bandas de entrenamiento y ropa deportiva.

¿Cuál es el mejor ejercicio para los glúteos?

Vanessa compartió sus conocimientos para que sus seguidoras puedan replicar su rutina y acercarse a los resultados que ella ha conseguido, por lo que dijo que el “dumbbell sumo squat” es uno de los mejores ejercicios para pierna: “Excelente ejercicio para trabajar glúteo y toda la zona del tren inferior! Espero que les sirva”, mencionó, para luego mostrar cómo se realiza.

Para ejecutarlo con buena técnica se necesita tener las piernas abiertas un poco más de la altura de los hombros y los dedos de los pies apuntando hacia afuera, la mancuerna, cuyo peso depende de cada persona, se sostiene frente al pecho y se agarra de uno de sus extremos; tras tener esa postura, se doblan las piernas y se baja lentamente. Se lleva a cabo sobre dos estructuras elevadas.

Aunque luce espectacular, también suele recibir críticas por su físico, pero “muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, ha dicho.

