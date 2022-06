Raúl Velasco: Ellos fueron los artistas que el conductor rechazó por “feos” y “mal vestidos”

Raúl Velasco es recordado por haber sido el responsable de llevar al estrellato a una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales gracias a su programa llamado “Siempre en Domingo”, sin embargo, otro de los aspectos que más caracterizan al conductor fueron las fuertes críticas que les hacía a sus invitados, de lo cual, hablaremos en esta ocasión pues te diremos quiénes fueron los artistas que fueron rechazados por el presentador gracias a su aspecto físico o a su forma de vestir.

Ana Gabriel

En los inicios de su carrera, Ana Gabriel se presentó en “Siempre en Domingo” ya que era uno de los talentos que participarían en el Festival OTI, sin embargo, ella misma contó que el conductor le sugirió que cambiara el vestido con el que se presentaba porque ya estaba muy visto, sin embargo, “La Luna de América” no se quedó callada y le respondió al conductor que lo que importaba era su talento.

“Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse de adentro, que mi riqueza y mi belleza estaban internamente y que si el público me aceptaba aún con la ropa humilde quiere decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro y que lo podría expresar, regalar al público”, señaló Ana Gabriel durante una entrevista en la que recordó que terminó siendo homenajeada por Raúl Velasco.

Ana Gabriel logró convertirse en una de las artistas predilectas de Raúl Velasco. Foto: Especial

Bronco

Los integrantes de Bronco fueron calificados como “feos” por el conductor en pleno programa de despedida de la agrupación encabezada por Lupe Esparza, no obstante, los regiomontanos tampoco se quedaron callados y le dieron una “cachetada con guante blanco” al polémico presentador.

“Estamos muy contentos de ser un grupo como lo somos, un grupo del pueblo, de nuestra gente, que no somos gente escogida para ser un grupo con características bonitas o físicas, somos gente del pueblo, unos gorditos, unos muy “fellitos’ y otros más o menos, pero seguiremos alegrándolos con nuestra música”, señaló Lupe Esparza como respuesta a Raúl Velasco.

Las palabras de Raúl Velasco ofendieron a los integrandes de Bronco. Foto: Especial

Chico Che

Francisco José Hernández Mandujano, quien era mejor conocido como “Chico Che” también fue víctima de Raúl Velasco y todo fue a causa de su clásico overall que utilizaba en todas sus presentaciones. Según las palabras del propio conductor, la primera vez que se presentó el tabasqueño en “Siempre en Domingo”, el esposo de Dorle Klokow le pidió que se cambiara debido a que consideraba que su vestimenta no era apropiada para la televisión, sin embargo, el tabasqueño se negó y le explicó que la mencionada prenda era su elemento característico, lo cual habría molestado al conductor quien habría ordenado no televisar su presentación.

El propio Raúl Velasco contó cómo fue su relación con "Chico Che". Foto: Especial

Juanello

A principios de la década de 1970 Juanello irrumpió en la escena musical con su súper éxito llamado “Espejismo” y como la mayoría de artistas tuvo que presentarse en “Siempre en Domingo”, sin embargo, su paso por el icónico programa fue agridulce pues, por un lado, la demostración de su talento fue todo un éxito, sin embargo, el conductor lo presentó como “el feo que canta bonito”.

Juanello ya no pudo brillar debido a que no cumplía con los estandares de belleza que exigía la industria del espectáculo. Foto: Especial

Thalía

Pese a que Thalía fue una de las artistas favoritas de Raúl Velasco, la bella cantante no se salvó de las críticas del conductor. En sus primeras presentaciones, la actriz de “María la del Barrio” llegó a ser calificada como “corrientota” por el presentador, quien años más tarde recordó esta anécdota como uno de los momentos más vergonzosos de su carrera en la televisión.

Thalía se mostró avergonzada por el comentario de Raúl Velasco. Foto: Especial

