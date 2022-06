¿Qué fue de Laura Caro de La Academia? Así canta en bares y antros para sobrevivir | VIDEO

Una de las cantantes más sobresalientes de la primera generación de La Academia fue la tijuanense, Laura Caro, bella voz, figura estilizada, carisma y caracter reacio, que la hizo resaltar como una de las alumnas más disciplinadas en lo que entonces era el experimento que buscaba destronar a Big-Brother como el reality de las masas y lo logró.

La apuesta fue muy arriesgada, sin embargo, se logró, con el paso del tiempo, los participantes lograron cautivar al público y en poco tiempo, La Academia fue el programa más visto en la televisión abierta, y el primer gran éxito de los reality show en Tv Azteca hasta la fecha, con todo y el Exatlón, Survivor, la Isla o Master Chef, el concurso para encumbrar estrellas es el que mejor acogida ha tenido por parte del público.

La primera generación de La Academia (Foto: Instagram lauracaromx)

Dentro de esa generación encontramos nombres como Yahir Othón Parra (actual conductor de La Academia 20 años), Miriam Montemayor (ganadora de la primera generación), Nadia Yvonne López, María Inés Guerra, Víctor García, Estrella Veloz, Raúl Sandoval, entre otros, todos ellos continúan con su carrera a la par de otros negocios y proyectos alternos.

De entre ese grupo de participantes, destacaron otros alumnos que por desgracia no recibieron el apoyo del público y tuvieron que abandonar pronto el programa, uno de esos casos fue la joven tijuanense Laura Caro.

Sigue tocando puertas

Laura es actualmente cantante, compositora, productora y además actriz, entró a La Academia con una audición del Tema Will Always Love You de Whitney Houston, tuvo su oportunidad en la primera generación, sin embargo, también regresó en Desafío de Estrellas, y años más tarde participó en el programa “La Voz” pero en Televisa.

En el año 2012 incursionó en la actuación, fue actriz protagónica del filme “Here Comes The Devil”, además de formar parte del elenco de conductoras de La Academia para Azteca America, con el tiempo Laura salió de Azteca y continuó tocando puertas en otras televisoras.

Actualmente, Laura se encuentra viviendo su faceta como mamá y esposa, además de continuar sus proyectos musicales de forma independiente y de producción musical, en redes sociales cuenta con miles de seguidores que la siguen apoyando con sus actuaciones en bares y antros de su natal Tijuana y en otras plazas, recientemente ha estado subiendo videos sobre sus actuaciones y recordando los 20 años de sus inicios en La Academia.

