Shakira bailando belly dance demuestra que "las caderas no mienten" | VIDEO

La colombiana Shakira va poco a poco dejando atrás sus líos conyugales con Gerard Piqué y se está enfocando en los asuntos en los que es una experta y que mejor forma que reviviendo sus viejas glorias con sus caderas.

Shakira fue captada en video moviendo las caderas con uno de sus temas de antaño y demostró que a pesar del tiempo "las caderas no mienten" y está mejor que nunca, soltera y sin compromisos y además sin perder el toque fino.

La originaria de Barranquilla, Colombia, está dispuesta a olvidar sus problemas maritales, enfocando su atención en cosas que la tranquilizan y además le llenan el corazón, es por eso que por ahora está dedicada a compartir el tiempo con Nick Jonas en el programa "Dancing With Myself" y vaya que está cautivando a la audiencia.

Las caderas no mienten

La colombiana recientemente publicó un video en sus redes sociales en el que se ve como baila su propio tema "Suerte" luego de 20 años de haber salido a la luz y el baile no la abandona la cadencia y el ritmo no la traicionan, en pocas palabras, las "caderas no mienten".

En dicho video podemos ver a Shakira con un atuendo en color azul de seda, con un pantalón abierto de las piernas y suelto, como si trajera una falda.

Además del pantalón destaca su top escotado, a la altura del pecho, los pies descalzos y un ritmo que no ha cedido con el paso del tiempo.

Las reacciones en su mayoría fueron de aprobación y agradecimiento por regresar a sus orígenes, la colombiana desde luego que se ve relajada y enfocada en olvidar pronto el terrible desaguisado por el que está pasando.

