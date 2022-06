La extrema película en HBO Max que dura 100 minutos y te hará valorar la vida con su realismo: Tráiler

Si eres de las personas a las que les gustan las cintas arriesgadas en donde además se cuentan historias cargadas de realismo, sin duda la película que te recomendamos a continuación podrá cumplir tus expectativas en este inicio de semana.

Se trata de la cinta estadounidense “Those Who Wish Me Dead”, o por su título en español “Aquellos que desean mi muerte”, una producción dirigida por Taylor Sheridan que se encuentra alojada dentro de las listas de reproducción de HBO Max, considerada una de las plataformas de streaming con mayor demanda en la actualidad.

La película que no te debes perder en HBO Max

Esta película cuenta con un guión adaptado de Taylor Sheridan y Michael Koryta basados en la telenovela homónima de Michael Koryta; ha destacado debido a que en su reparto cuenta con una de las actrices más icónicas en la historia del cine, y se trata de Angelina Jolie.

Además de ser protagonizada por la famosa actriz y directora estadounidense, esta película también cuenta en su reparto con Aidan Gillen, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Finn Little, Medina Senghore, Jake Weber, Tyler Perry.

¿De qué trata la película?

Esta película sigue la historia de Connor, interpretado por Finn Little, un niño que es testigo de un asesinato y luego de haber presenciado tan horrible acto es perseguido por dos asesinos a través de las tierras salvajes de Montana, en donde su vida corre peligro a cada segundo.

A pesar de que cuenta con la ayuda de Hanna, interpretada por Angelina Jolie, una bombero y experto en supervivencia, lo cierto es que pronto el bosque se convertirá en algo mucho más peligroso debido a que ocurre un catastrófico incendio cercano que amenaza con acabar la vida de todos los implicados, incluso los asesinos que persiguen a Connor.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La cruda película en HBO Max que te dará pesadillas; NO la vas a querer dejar de ver: Tráiler