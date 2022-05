La cruda película en HBO Max que te dará pesadillas; NO la vas a querer dejar de ver: Tráiler

Se sabe que actualmente una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Lo que encontramos en HBO Max

En este sentido, los títulos que ofrece la plataforma que es propiedad de Warner Bros. Discovery sin duda ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta plataforma ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Las apuestas de HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En suma, HBO Max se aseguró de dejar en claro a sus usuarios que además de tener contenido clásico, su plataforma de streaming también puede albergar las producciones más novedosas y en tendencias, tal es el caso de la serie renovada Gossip Girl o bien su éxito internacional Euphoria.

Una película que no te debes perder en HBO Max

Se tarta de "El día del fin del mundo", una cinta ha destacado en el género acción y suspenso, y es una producción dirigida por Ric Roman Waugh, y cuenta con un reparto estelar, pues es protagonizada por Gerard Butler.

"El día del fin del mundo" sigue la historia de Jeff, un padre de familia divorciado que se ha mantenido alejado de su ex esposa y su hijo, sin embargo, sigue teniendo una relación decente con ellos.

Sin embargo, un día la humanidad se ve sorprendida ante la idea de que lo que creían que se avecina a la tierra no se trata de un cometa, sino un cinturón de fragmentos que se dirigen a la atmosfera y se estrellaran contra la Tierra.

Así se genera un desastre que pondrá al filo de la extinción a la humanidad, pero la familia de Jeff es una de las elegidas, al azar, para ingresar a un bunker subterráneo con el objetivo de sobrevivir, pero ahora se deberán enfrentar a miles de personas que no contaron con la misma suerte.

