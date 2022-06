V de BTS engañó al ARMY y revela lo que realmente pasó con Olivia Rodrigo

Como parte de las promociones de PROOF y la celebración de su noveno aniversario junto con el FESTA 2022, los integrantes de BTS realizaron entrevistas individuales para rememorar los momentos clave de su carrera. V sorprendió a las fans tras confesar la verdad detrás de Olivia Rodrigo.

Uno de los momentos que se hicieron virales en redes fue el "coqueteo" de V junto a Olivia Rodrigo durante la pasada entrega de los premios GRAMMY 2022. El idol surcoreano causó los celos del ARMY tras sentarse al lado de la cantante de Disney, quien se volvió la envidia de todas sus fans.

El momento quedó grabado para siempre, pues formó parte de la introducción a la presentación musical de BTS. V decidió abordar el tema en su entrevista para Weverse, donde aclaró lo que realmente sucedió, pues muchas ARMY se preguntaron que fue lo que le dijo al oído.

V de BTS revela lo que realmente pasó con Olivia Rodrigo

El entrevistador cuestionó a V sobre los titulares que surgieron a raíz de su interacción con Olivia Rodrigo en los GRAMMY 2022. El integrante de BTS aclaró que no fue algo planeado, sino una sugerencia del personal ese mismo día del evento, por lo que ni siquiera sabía quién iba a sentarse a su lado.

Estaba muy nervioso

V explicó que se decidió por susurrarle algo al oído, pero realmente no le dijo nada más que "bla bla bla", no hubo una conversación real pues fueron menos de 15 segundos frente a la cámara. Sin embargo, explicó que logró engañar a todas sus fans, pues se inspiró en la película "Now you see mee" y creyó que era importante capturar el sentimiento del momento y engañar a las personas, pues todas realmente pensaron que le dijo algo.

Al parecer, el propósito de V era fingir charlar con ella mientras lograba el truco de la carta, la cual aventó al escenario una vez que comenzara la canción, también confesó que era difícil concentrarse en lo que le dijo Olivia Rodrigo, pues contaba el tiempo en su cabeza.

