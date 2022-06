Desde la cama, María Chacón conquista la red con minivestido de seda | FOTOS

La guapa María Chacón es una de las famosas más populares de las redes sociales, pues con cada nueva publicación confirma que es la más hermosa y que tiene el mejor estilo, no por nada su talento como actriz y cantante, además de ser un gran ícono de la moda, también la ha llevado a ser una de las modelos más solicitadas. Por supuesto, no todo está relacionado a su trabajo, ya que incluso con sus publicaciones consigue destacar esa belleza única.

El ejemplo más claro de lo anterior es la sesión de fotos que compartió este domingo a través de su cuenta de Instagram, pues María Chacón presumió su "rinconcito en Barcelona" en donde ha disfrutado como nunca para presumir su belleza y su buen gusto a la hora de vestir. Y es que se lució con un minivestido de seda entallado con el que recibió miles de halagos como "hermosa como siempre", "diosa" y "la novia de México".

Con esta foto desde la cama, la actriz presumió el vestido ideal para el verano. (Foto: IG @oficialmariachacon)

A sus 30 años, la cantante que saltó a la fama por Código F.A.M.A no deja de causar sensación y sobre todo ha demostrado que tiene el mejor estilo y que nunca se pierde las tendencias del momento. Basta con voltear a ver su lujoso y sensual look con el que demostró que la prenda que no puede faltar para el verano es un minivestido de seda, en especial si se lleva en colores claros y aperlados como el de sus más recientes fotos.

Pues desde la cama y el balcón, María Chacón presumió sus mejores poses para presumir la figura perfecta y el minivestido que todas las grandes celebridades están luciendo esta temporada, por lo que no sorprende ver que la también actriz causó furor en la red. Por supuesto, todo esto se complementa con su belleza natural y un maquillaje sencillo para destacar sus mejores facciones y llevar el brillo del verano.

María Chacón confirmó que la seda es ideal para el verano. (Foto: IG @oficialmariachacon)

Algo que es importante destacar es que aunque prendas son uno de los básicos que se necesitan esta temporada, la famosa con más de un millón de seguidores en Instagram lució el modelo perfecto al apostar por un minivestido ligeramente entallado, pero con vuelo en la falda al tener una caída en "A"; mientras que en la espalda destaca un escote con cintas para ajustar.

"Mi rinconcito en Barcelona", escribió María Chacón para acompañar su sesión de fotos en la que se incluyen un par de videos para presumir el escote de la espalda, así como su maquillaje natural y peinado con ondas suaves y desenfadadas en una melena XL.

María Chacón sabe que los accesorios son clave para elevar un look. (Foto: IG @oficialmariachacon)

