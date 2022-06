Jacky Bracamontes se luce en el traje de baño perfecto para todas las mujeres y cautiva con su estilo | FOTO

Jacqueline Bracamontes, conocida cariñosamente como Jacky, es sin duda una de las famosas consentidas en la televisión y las redes sociales, pues la guapa actriz cautiva con su estilo y se luce con los mejores atuendos, como el traje de baño rojo con el que se dejó ver desde la playa, pieza perfecta para todas las mujeres por su diseño moderno y sofisticado.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Bracamontes comenzó su carrera como actriz luego de participar en el certamen Nuestra Belleza México en el año 2000, y ser la representante de México en Miss Universo 2001. Actualmente tiene 42 años y se ha consolidado como una de las más bellas en redes.

Jacky Bracamontes cautiva con su estilo de playa

Fue este viernes cuando Jacky decidió compartir un par de imágenes con sus seguidores en Instagram, plataforma en la que tiene 7.8 millones de fans, y en la que presumió su gran estilo con un bañador rojo, prenda que en una segunda foto se puede ver que combinó con una colorida falda perfecta para la playa.

Jacky se lució en un coqueto bañador y dejó sin aliento a sus fans. Foto: IG @jackybrv

"No es un adiós, si no un hasta luego. Nunca nos queremos ir!!!", escribió Jacky para acompañar una de las instantáneas, en la que se le puede ver posando con un traje de baño que complementó con una falda larga y sombrero, publicación que ha recibido cientos de comentarios y más de 10 mil "me gusta".

En una segunda imagen, que la actriz compartió en sus historias de la popular red social, se puede ver a Bracamontes posando con mucha elegancia, luciendo el bañador rojo perfecto para todas las mujeres, pues se trata de una pieza con un diseño completo que destaca por el diseño de su escote en forma de gota que se forma gracias a los tirantes que van de un sólo lado.

La ex reina de belleza ha protagonizado más de una decena de telenovelas, con las que ha ganado miles de fans, y gracias a su estilo elegante y sofisticado para vestir, es una de las famosas con millones de fanáticos en las redes, en donde se ha convertido en un referente de moda.

La actriz, madre de cinco niñas con las que ha demostrado tener una excelente relación, es una de las famosas que destacan en el espectáculo por ser considerada una de las mujeres más bellas, además, ha mantenido un perfil bajo, alejada de los grandes escándalos.

Además de la televisión, Jacqueline es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte con sus millones de fanáticos las fotos y videos de su vida personal y profesional, dejando ver que es una mamá dedicada que mantiene una figura de veinteañera.

