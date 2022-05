Jacqueline Bracamontes enciende la red con vestido de transparencias | FOTOS

La guapa actriz Jacqueline Bracamontes impactó en redes la mañana de este domingo al posar como pocas veces con un coqueto bikini negro que quedó ligeramente al descubierto gracias a un vestido negro con transparencias con el que presumió su sensual figura y se dijo estar dispuesta a disfrutar del clima de Miami, Florida, Estados Unidos.

A través de Instagram, la ex Nuestra Belleza México compartió una nueva sesión de fotos con este look de impacto y perfecto para pasar el día en la playa; además, con esta combinación, Jacky Bracamontes, como la llaman de cariñó sus amigos y fans, confirmó ser una de las famosas con un excelente gusto en la moda, al sumarse a una de las últimas tendencias que celebridades como Dua Lipa, Hailey Bieber o Danna Paola han usado con el crochet.

"Look @benitosantosoficial para un domingo en la playa", escribió la actriz de 42 años para acompañar su publicación que ya suma más de 9 mil me gustas, entre ellos de algunas famosas como Ana Bárbara. Por su parte, sus más de 7 millones de seguidores aprovecharon para dejar comentarios de apoyo y halagos como "qué linda", "espectacular", "divina" y "me encanta el look".

Así sorprendió esta mañana a sus fans. (Foto: Instagram @jackybrv)

En las fotos Jacqueline Bracamontes posa sobre el balcón con la vista perdida en el horizonte, mientras que los primeros rayos del Sol impactan sobre su cuerpo. Para la ocasión, la actriz dejó su melena castaña suelta y su cutis libre de cualquier gota de maquillaje, para sólo protegerlo con unos lentes negros.

Por otro lado, en su look destaca un vestido de crochet negro y largo con el que sutilmente mostró que para la playa nunca puede faltar un traje de baño de dos piezas con el que seguramente más tarde conquistará Miami y que además resulta perfecto para las mujeres mayores de más de 40 años.

El vestido de transparencias de Jacqueline Bracamontes conquistó las redes. (Foto: Instagram @jackybrv)

Con estas nuevas fotos, la actriz de "Al diablo con los guapos" confirmó ser todo un ícono de la moda para lucirse con las mejores tendencias de la primavera, en este caso las prendas tipo crochet, así como aquellas otras que la ayudan a derrochar estilo, siempre de la forma más elegante y sofisticada, sin que eso sea factor para dejar de lucir sensual; todos estos secretos los aprendió al formar parte de importantes certámenes de belleza.

Cabe recordar que Jacqueline Bracamontes participó en el certamen Nuestra Belleza México en el año 2000 y ser la representante de México en Miss Universo 2001 y posteriormente inició con su carrera como actriz, en donde su carisma y talento la ayudaron ganarse el cariño del público.

La actriz afirma que este es el vestido ideal para tomar el Sol en la playa. (Foto: Instagram @jackybrv)

