¡Bellísima! Jacky Bracamontes da cátedra de elegancia al posar con un maxi vestido | FOTO

Jacky Bracamontes lleva años siendo de las actrices y conductoras más queridas por los televidentes mexicanos; en la actualidad vive en Estados Unidos, donde trabaja para una televisora con mayoría de contenidos para latinos, pero no se olvida de sus fans nacionales y en su Instagram constantemente sube fotos para ellos. En esta ocasión sorprendió a todos al subir una postal en la que se le ve con un elegante vestido rosa.

Jaqueline nació en Guadalajara, Jalisco, un 23 de diciembre de 1979. Fue ganadora del concurso nacional, Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001, luego de eso incursionó en la pantalla chica. En su cuenta de Instagram suele subir sus mejores outfits, por lo que también es considerada una influencer de moda por muchos.

Jacky es muy carismática. Foto: Especial.

¿Cómo posó Jacky Bracamontes?

En esta ocasión, Bracamontes visitó la Riviera Maya con su esposo Martín Fuentes, y sus 5 hijas: Jacky, Caro, Reny, Emilia y Paula. Para “presumir” con sus seguidores subió una foto en familia y también un video en el que lució su cuerpazo con su vestido rosa, el cual tenía un diseño holgado en los brazos, pero era más ceñido en la cintura.

Las hijas de la tapatía, que es recordada por sus participaciones en “Rubí”, “Las Tontas no van al Cielo” y “Sortilegio”, también vistieron atuendos similares que sin duda alguna las hicieron lucir igual de lindas que a su mamá.

Lucen muy contentas. Foto: Especial.

También Jacky Bracamontes se mete en polémicas

Hace un par de meses, la mexicana estuvo fuera de las redes tras los comentarios de Elizabeth Gutiérrez, ex pareja de William Levy, quien sugirió que Jacky “amarró” a su esposo con sus hijas. Bracamontes también es ex novia del cubano. Al respecto, la también conductora dejó en claro que sus hijas eran una bendición y que no podría estar más orgullosa de la familia que ha formado.

