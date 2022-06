Arturo López Gavito: La vez que hizo "berrinche" y amenazó con abandonar La Academia | VIDEO

Uno de los críticos más polémicos y populares de La Academia Azteca desde su creación ha sido y sigue siendo, Arturo López Gavito, productor musical, manager y exejecutivo de las disqueras Universal Music y EMI Music, siempre ha dado de que hablar tanto por sus críticas crudas a los alumnos como por sus comentarios atinados cuando de encontrar talento se trata.

Además de ser un experto en su campo, López Gavito también ha tenido momentos chuscos y memorables, como cuando pelea con Lola Cortés o cuando decide poner sobrenombres a los participantes como a Erasmo Catarino, a quien bautizó como "El Conde de Xalpatlahuac" o momentos memorables como cuando se paró para aplaudir a Carlos Rivera o Yuridia durante sus conciertos en la Academia.

Sin embargo, el talentoso juez tampoco ha estado exento de protagonizar momentos chuscos o polémicos frente a las cámaras, vale la pena recordar que él fue el motivo principal para que la alumna más polémica y a la vez más apoyada, Jolette, saliera del concurso por faltarle al respeto a Gavito, cosa que ninguno de los jueves estuvo dispuesto a tolerar y entonces vino la salida por cuenta propia de la tapatía.

Pero no sólo eso, durante la cuarta generación, misma que fue ganada por Erasmo Catarino, López Gavito tuvo un ataque de protagonismo y estuvo a punto de salir del programa por algo que no le gustó.

El juez estaba sentado junto con sus compañeros, Lola Cortés, Ilse Olivo y Oscar Sárquiz, escuchando al competidor de nombre Edgar (quién es el padre del hijo de Yuridia), y que en aquel momento estaban viviendo una relación un poco difícil.

Edgar saltó al escenario con la finalidad de cautivar al público y a los jueces y en medio de su actuación, se subió a la mesa en la que los críticos estaban escuchando su actuación.

El enojo y la redención

Esto no le gustó a Gavito, quien en cuanto terminó la canción, se quitó el micrófono, se levantó del asiento y amenazó con irse del foro. Antes de que eso ocurriera, el famoso y querido conductor de La Academia, Alan Tacher, lo conminó a que le contará por qué su actitud y la respuesta fue clara, a Gavito no le gustó que el concursante se parara en su mesa y exigió una disculpa por parte de la producción, de Edgar y hasta de Tacher.

Ante esa actitud, el conductor trató de calmarlo y pedirle que regresará a su asiento, e incluso le ofreció una disculpa por lo que pasó, entonces la repuesta fue que Gavito aceptó la disculpa pero les hizo prometer a la producción que no volviera a pasar algo similar.

Desde luego que en aquel momento el público lo vapuleó por considerar que estaba exagerando y se lo hicieron notar con chiflidos y gritos, la cosa no pasó a mayores y el concierto siguió su curso, para mala fortuna de Edgar, Gavito no lo tenía entre sus favoritos, pero unas semanas después, se congració con él, ofreciendo una actuación memorable, en la que recibió no sólo aplausos sino el respeto por parte de los jueces.

