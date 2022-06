Arriba del escenario, Becky G presume su silueta perfecta y sacude la red

Becky G será una de las anfitrionas de los MTV MIAW 2022 junto a Jimena Sánchez. La cantante estadounidense de 25 años dira presente en esta novena edición de estos premios. La cita está programa para el próximo 10 de julio en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“Estoy emocionada de regresar a México y ser la anfitriona de la celebración más grande de la cultura pop en Latinoamérica, los premios MTV MIAW!... Lo pasé increíble en 2018 cuando actué en vivo por primera vez en el show; esta vez prepárense Beasters, porque vengo a presentar música nueva y muchas sorpresas” indicó Becky G en un comunicado de prensa sobre su participación a dicho evento.

En las últimas horas, Becky G demostró nuevamente su gran belleza en las redes sociales. La artista norteamericana compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La morocha posó arriba del escenario luciendo un look total black compuesto por un corsé traslúcido, minishort y una mini campera de cuero. La joven artista complementó su look con su cabello recogido con una coleta y un delicado make up.

Becky posando. Fuente: Instagram Becky G

“Nos lo pasamos de maravilla por decir lo menos” fue el sencillo y corto texto que escogió Becky como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Becky arriba del escenario. Fuente: Instagram Becky G

Esta mencionada publicación de la esposa de Sebastián Lletget obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los trescientos diez mil corazones en tan solo unas horas. “Hiciste lo que había que hacer”, “

No puedo esperar a verte de gira mamiii” y “¡Estoy tan orgulloso de ti!!!! Puedo decir que te divertiste mucho!!!” fueron algunos de los mensajes que recibió la oriunda de Inglewood, California, Estados Unidos de parte de sus followers en el posteo.