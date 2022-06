3 películas y series inspiradoras e intensas en Netflix con personajes de la comunidad lésbica; una fue basada en hechos reales

El mes de junio se ha nombrado como “el mes del orgullo” en distintas partes del mundo, y en México no es la excepción; en este sentido, existen diversas producciones cinematográficas y en serie que se suman a la celebración de la diversidad sexual.

Y en esta ocasión, nos enfocaremos en apuestas dentro de la plataforma de streaming, Netflix, las cuales abordan historias lésbicas, incluso basadas en hechos reales en su mayoría; a continuación te mostramos las recomendaciones donde abordan temáticas de romance entre mujeres:

¿De qué trata "Elisa y Marcela"?

Se trata de la cinta Elisa y Marcela, la cual fue dirigida por Isabel Coixet, y protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández; la cinta tuvo estreno el 24 de mayo de 2019, y actualmente se aloja en el gigante de streaming, Netflix.

Esta producción española de drama biográfico cuenta la historia basada en hechos reales de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas dos mujeres que se casaron en 1901, siendo así el primer matrimonio homosexual registrado en España.

Elisa y Marcela, sigue la historia de estas dos jóvenes quienes se conocen en la escuela religiosa donde estudian en 1885, Pero sin pensar sobre esta relación que ni sería como una gran amistad, terminaría en una relación intensa llena de amor en donde tendrán que vivir a escondidas de la sociedad.

Una película basada en una historia real

Es así como nos plantean la vida de Marcela, una joven quien vive con sus padres en una pequeña casa pero todo comenzará a tornarse complicado luego de qué ellos empezarán a sospechar de una relación amorosa al lado de Elisa, por lo que le enviarán a otra región de España unos años.

En la historia nos plantean esta historia caótica y llena de presión social, en donde a pesar de los años, la llegada de Marcela parecería todavía mejor para Elisa, ya que el reencuentro se volvería más intenso y más fuerte, a tal grado de que deciden tener una vida en común a pesar del contexto en el que viven y de las críticas que reciben constantemente, no solamente verbales sino incluso físicas.

Para vivir tranquilamente, un día la pareja decide crear un plan, en donde Elisa abandonará un tiempo el pueblo en donde viven para regresar convertida en Mario y así poder casarse con Marcela, sin embargo, surgirán diversas adversidades a largo de la historia, cual hará más complejo el plan de esta romántica pero caótica historia.

¿De qué trata “Orange is the new black”?

Se trata de la serie estadounidense de comedia y drama, “Orange Is the New Black”, la cual fue creada por Piper Kerman y Jenji Kohan; fue producida por Lionsgate Television y se emitió otra vez de Netflix desde el pasado 11 de julio de 2013, la cual sigue hasta la fecha alojada en dicha plataforma digital.

“Orange Is the New Black” es una serie que está basada en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, quien relata sus memorias sobre la vida dentro de prisión.

La protagonista de esta historia es la actriz Taylor Schilling, quien interpreta al personaje de Paper Chapman, una mujer quien llega a presión luego de transportar dinero proveniente del narcotráfico al lado de Laura Prepon, protagonizando el papel de Alex Vause, quien es narcotraficante y ex pareja de Piper.

En este sentido, en dicha historia nos va narrando la vida de diferentes mujeres quienes se encuentran en dicha prisión en Estados Unidos, y que cometieron graves delitos, pero que también llevaron una vida complicada que las orilló a cometer estos delitos. Dicha producción logró recibir 12 nominaciones a los premios Emmy, ganando así uno de ellos. La serie cuenta con alrededor de 30 personajes a lo largo de sus siete temporadas con un total de 91 episodios de aproximadamente una hora cada uno.

¿De qué trata “Chavela”?

También te recomendamos la cinta documental “Chavela”, la cual retrata la vida privada y profesional de Chavela Vargas, luego de dar una extensa entrevista en su casa ubicada en Tepoztlán, México.

Isabel Vargas Lizano, nació en San Joaquín, Costa Rica el 17 de abril de 1919, y falleció en Cuernavaca, Morelos el 5 de agosto de 2012; fue una reconocida cantante y actriz mexicana de origen costarricense.

Chavela Vargas es considerada una figura principal dentro de la música mexicana, específicamente la ranchera, así como una de las personas más peculiares dentro de este gremio por su voz; en suma, se ha convertido en uno de los iconos más importantes dentro de la comunidad LGBT+, específicamente en la lésbica.

Un documental profundo

Vargas, se dio a conocer dentro del gremio musical como “la voz áspera de la ternura”; recibió un premio Grammy a la Excelencia Musical de la Academia de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007. Además, logró ser una de las artistas de la música popular latinoamericana más recordadas, pues incluso el director español de cine Pedro Almodóvar la tomó como inspiración.

Vargas nación Costa Rica, en una provincia de Heredia; es hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano y fue bautizada en el año 1919 con el nombre María Isabel Anita de Jesús.

Sobre la vida privada de la famosa poco se sabe, pues siempre se mantuvo alejada de los reflectores cuando se trataba de hablar sobre sus temas personales, pero en dicho documental, podremos conocer más acerca de la vida privada y los secretos de la famosa cantante rebelde. Se sabe que mantuvo una relación con mujeres como Frida Kahlo y también con la especialista en Derechos Humanos y estudios jurídicos de género, Alicia Elena, quien sería su última pareja hasta su muerte.

