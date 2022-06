3 películas y series en Netflix con personajes bisexuales que han inspirado el público y son aclamadas por la crítica

El mes de junio se ha nombrado como “el mes del orgullo” en distintas partes del mundo, y en México no es la excepción; en este sentido, existen diversas producciones cinematográficas y en serie que se suman a la celebración de la diversidad sexual.

Por esta razón, hemos hecho la selección de tres películas y series en donde aparecen personajes de la comunidad LGBT+, específicamente a las personas bisexuales, quienes lograron conquistar al público con sus actuaciones y representantes de aquellas personas que se identifican como tal; la bisexualidad es una orientación sexual que refiere a las personas que sienten atracción romántica, sexual o ambas hacia el sexo opuesto y también hacia el sexo propio.

"Call me by your name"

La primera recomendación es la cinta “Call me by your name”, en español “Llámame por tu nombre”, la cual fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+, específicamente de personajes gays y bisexuales.

“Call me by you Name", es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017, pues fue ganadora del premio Oscar por Mejor Guion Adaptado.

Esta producción fue ambientada en el norte de Italia de 1983, y narra una historia de amor entre Eliot Perlman, personaje interpretado por Timothée Chalamet, un adolescente de 17 años con Oliver, personaje interpretado por Army Hammer, el asistente de su padre quien pasa una temporada en su casa, y que al poco tiempo sienten una fuerte atracción emocional y física.



“Atypical”

Se trata de “Atypical”, una serie televisiva de género novela de aprendizaje, la cual fue escrita y creada por Robia Rashid para el gigante de streaming, Netflix. Nos cuenta la historia de Sam Gardner, un joven de 18 años de edad quien tiene un trastorno del espectro autista; vive con sus padres y su hermana quien es una destacada atleta en su escuela y que con el paso del tiempo se da cuenta que no solamente siente atracción por los hombres sino también por las mujeres.

Y aunque esta historia se centra en la historia de Sam y cómo se enfrenta a situaciones incómodas, laborales, escolares y románticas, también se enfoca en la historia de su hermana quien está presente para él en los momento más críticos; ella al principio de la historia tiene una relación con un joven que trabaja en una pizzería, sin embargo, al pasar a la preparatoria y conseguir una beca deportiva, su vida cambia al conocer a Izzie de quien se enamora rápidamente a pesar de tener dudas al respecto.

La primera temporada de esta serie fue lanzada el 11 de agosto de 2017, la cual constó de ocho episodios, recibiendo comentarios favorables que lograron generar una segunda temporada.

"Alex Strangelove"

Por último, te recomendamos la cinta "Alex Strangelove", la cual sigue la historia de Alex Truelove, un adolescente que guapo, inteligente y líder. Sin embargo, uno de sus únicos defectos es que es un poco retraído con las mujeres, lo cual comienza a generarle mayores problemas.

Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Claire, de quien se enamora de inmediato, pero al pasar un largo tiempo Alex se niega a tener sexo con Claire una vez que se han vuelto pareja debido a que sus gustos van realmente por otro lado, ya que llega a tener una aceptación de su bisexualidad cuando conoce a Elliot.

