Karol G sube la temperatura con un ajustado minivestido

Karol G hizo vibrar el Arena Ciudad de México este pasado fin de semana con un gran repertorio de sus mejores canciones y con la participación de Anahí. La Bichota es una ferviente fanática de la ex RBD y no pudo contener las lágrimas al compartir escenario.

El emocionante momento entre Karol y Anahí se viralizó de manera inmediata en las redes sociales. Las populares artistas escogieron la canción “Salvame” para unir sus voces. Luego del concierto las latinas se llenaron de palabras de elogio y agradecimiento es las comunidades virtuales.

“Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO” fue la primera parte de un extenso mensaje de la ex pareja de Anuel AA en su cuenta oficial de Instagram.

“Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre” finalizó con su escrito Karol G.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G

Por último, Karol G subió una story en la rede de la camarita que elevó la temperatura de las redes. En la misma se puede ver a la oriunda de Medellín luciendo un ajustado minivestido de color plata de una reconocida marca de ropa.