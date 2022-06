Dulce María explota y RECLAMA la falta de apoyo al homenaje que hizo de RBD en Los 2000's pop Tour

Este fin de semana “RBD” estuvo más vivo que nunca, pues aunque tiene varios años desde que sus integrantes originales decidieron separarse, por separado Dulce María y Anahí decidieron hacer un homenaje al grupo que las catapultó a la fama mundial.

Pese a que los fanáticos fueron los más felices, la actriz que dio vida a “Roberta Pardo” en “Rebelde” no lo estuvo tanto pues a diferencia de Anahí su homenaje no tuvo tanta difusión como el de la ex primera dama de Chiapas.

Debido a lo anterior, Dulce María externó en sus redes sociales su molestia de no haber compartido su actuación y homenaje que hizo durante la primera presentación de “Los 2000 's pop tour”.

Dulce María pide más apoyo a sus proyectos

Fue por medio de su cuenta de twitter en donde Dulce María compartió un fragmento de su presentación en “Los 2000’s pop tour” que se llevó a cabo el pasado viernes 10 de junio en La Arena CDMX, y ahí los asistentes enloquecieron con el homenaje que se le hizo a RBD una de las agrupaciones más importantes de aquella década.

Dulce María salió con unas extensiones en color rojo tal y como su papel en “Rebelde” las usaba, además de un saco en color rojo, haciendo alusión al icónico uniforme de la Elite Way School.

Fueron varios los temas de RBD que Dulce María y el demás elenco de “Los 2000 's pop tour” interpretaron lo que hicieron que más de 25 mil personas corearon uno a uno de éstos.

Sin embargo, los videos de esta presentación no fueron difundidos por la cuenta oficial de RBD, a diferencia de la presentación de Anahí y Karol G que se llevó a cabo tan solo un día después del homenaje de Dulce María en el mismo recinto.

“Lástima que no sé quien maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000 en fin gracias a las más de 25,000 personas q recordaron y cantaron con nosotros!”, escribió Dulce María en Twitter.

