Paty Cantú impacta con atrevido traje estilo "Gatúbela" en los 2000 Pop Tour | FOTO

La cantante mexicana nacida en Houston, Texas y una de las figuras más rimbombantes del elenco de los 2000 Pop Tour, Paty Cantú, sorprendió a los fans con un look muy sensual que dejó a los asistentes con la boca abierta y a sus fans en redes sociales muy emocionados por verla compartir el escenario con otras de las figuras de los inicios de la década de los 2000.

La también actriz y compositora lució como nunca en el escenario de los 2000 Pop Tour, cantando sus mejores éxitos y siendo el foco de atención de los fotógrafos que no perdieron un solo minuto luego de ver el estilo y la vestimenta al estilo “Gatúbela” que encendió el escenario y también las redes sociales luego de que la propia Paty publicó algunas imágenes de su participación.

Cantú lució una vestimenta en cuero de color negro, un pantalón abierto sostenido con argollas en algunas partes de su cuerpo, dejando al descubierto su ropa interior (similar al traje que utilizó Halle Berry en la cinta Gatúbela de 2004), orejitas de gato y un maquillaje a tono con su vestimenta.

Las imágenes compartidas en las redes sociales de Paty alcanzaron en menos de una hora, más de 10 mil reacciones, entre corazones de me gusta, cientos de comentarios sobre su vestimenta y participación en el elenco y miles de enlaces compartidos para enlazar a su perfil.

Gracias por anoche! Tuvimos #soldout en nuestra primera arena con esta gira tan única y especial!

No saben qué bonito se sintió escucharlos así por 3 horas y media de show! El recibimiento me puso la piel chinita y sus voces hicieron el resto de la magia ??????



Cuánta bendición!



@2000spoptour

Por cierto… Yo no #bailosola #bailoconmigo y también #bailoconmisamigos #patycantu ya escucharon el nuevo sencillo? #BailoSola ??



#dramaqueen #popqueen #live #dvd #mujeresenlamusica #amigosenlamusica