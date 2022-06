Dulce María se luce con minifalda blanca y revive a Roberta en los 2000 Pop Tour | VIDEO

Una de las personalidades más carismáticas y reconocidas dentro de la agrupación sensación de los primeros años de los dos mil, es sin duda, la cantante Dulce María, quien este viernes 10 de junio hizo su aparición junto con otros grandes cantantes de la época como parte del 2000 Pop Tour en la Arena Ciudad de México.

Dulce María fue muy bien recibida por el público quien no la dejó sola en el momento de entonar temas que fueron parte de su éxito junto con RBD y de los que el público se acordó perfectamente, y no sólo eso, la cantante y madre apareció ataviada con un outfit similar al que utilizaba cuando le daba vida al personaje de “Roberta” en la telenovela Rebelde.

Un minivestido en color blanco, botas de tacón pequeño que llegaban hasta el tobillo y una casaca muy similar a la que utilizaba cuando era alumna de la “Elite Way School”, fueron más que suficientes para enloquecer a los cerca de 10 mil asistentes que se dieron cita en el coloso de Azcapotzalco.

Temas como “Este corazón”, “Aún hay algo” y “Tras de mi”, elevaron la emoción entre los fans, pero cuando sus compañeros de elenco (entre ellos Yahir y Paty Cantú), se unieron junto con ella para cantar “No pares”, la reacción fue excepcional.

Su excompañero en RBD, Poncho Herrera, se hizo presente (Foto: Instagram/dulcemaria)

Poncho Herrera se une al festejo

Las imágenes compartidas en las redes sociales de Dulce María alcanzaron en menos de una hora, casi 200 mil reacciones, entre corazones de me gusta, cientos de comentarios sobre su look retro y su participación en el elenco y miles de enlaces compartidos para su perfil, destacando uno en particular, el de su compañero y entrañable amigo, Alfonso Herrera que se hizo presente con un emoji de aplauso.

Esa simple reacción recaudó en poco tiempo casi cuatro mil corazones de me gusta, sinónimo de que Poncho Herrera, sigue en el corazón de los millones de fans de RBD.

La cantautora compartió un sentido mensaje de agradecimiento para quienes la acompañaron en la Arena Ciudad de México, junto con otras figuras que formaron parte de la generación de los 2000 que son del gusto del público como Yahir, Kudai, Pee Wee, Kalimba, Playa Limbo, Fany Lu, Motel y Paty Cantú, entre otros.

Nostalgia y emoción total !!! Más de 25 mil personas cantando juntos todas estas canciones que me llenan el alma y me trae recuerdos tan intensos . No podría dejar de hacerles esta sorpresa, están en mi corazón y siempre los llevo conmigo. Toda una generación @2000spoptour y siiii “ aún yo sigo aquí” y aún hay un chingo de amooor !! los amo y nos vemos pronto??????????????

