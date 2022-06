La Academia 2022: los mejores MEMES del primer concierto del reality

Este domingo 12 de junio se vivió el primer gran concierto del reality show más popular de la televisora del Ajusco: La Academia, la cual se encuentra de manteles largos al encontrarse en su 20 aniversario.

Una vez más, jóvenes de diversas partes de la República Mexicana se esforzaron para formar parte de esta generación, misma que no la tendrá sencilla, pues el camino a la fama es complejo y más con los jueces de hierro Ana Bárbara, Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Horacio Villalobos, quienes no se tocan el corazón para dar sus recomendaciones y críticas.

En esta ocasión La Academia tiene a los siguientes alumnos Emilio, Fernanda, Santiago, Alejandra, Esmeralda, Zunio, Cesia, Andrés, Mariana, Nelson, Isabela, Roberto, Mar, Jackie, Eduardo y Rubí, la quinceañera más famosa de México.

Como era de esperarse todos dieron su máximo esfuerzo, pero al ser el primer concierto, es evidente que hubo detalles que no pasaron desapercibidos para los televidentes quienes de inmediato se manifestaron en las redes sociales a través de los tradicionales memes que no perdonan nada.

En esta ocasión parece que Yahir no se lució como esperaban, pero no hay que olvidar que no es conductor y le está echando ganas. De igual manera están marcados los papeles de los jueces de hierro. Rubí, por su parte tiene una gran presión y las críticas parece que fueron de lo más severas.

SIGUE LEYENDO:

Impactantes imágenes: así colapsó un supermercado en Mixcoac por fuerte granizada

Polvo del Sahara regresará a México esta semana; conoce cuándo y con qué intensidad llegará

"El Juego del calamar 2": Netflix confirma la segunda temporada de la serie surcoreana