Director de La Academia confronta a los jueces por las críticas negativas: "No se queden callados” | VIDEO

El proyecto conmemorativo de los 20 años del reality más exitoso de todos los tiempos para Tv Azteca, La Academia, comenzó con bombo y platillo y desde el primer momento se notó que va sacar chispas, al menos entre los jueces y profesores, luego de que en días pasados se difundió una imagen en la que la joven Rubí (famosa por su fiesta de XV años multitudinaria), fue fotografiada mientras era “aparentemente excluida” de un abrazo grupal entre sus compañeros.

Al respecto, el director de La Academia, Alexander Acha, saltó al escenario para defender a su pupila luego de las críticas de los jueces que derivaron aparentemente en una especie de bullying para Rubí y que fue muy comentado en redes sociales.

“Las críticas a las presentaciones y a los aspectos artísticos, serán bien recibidas, las burlas a la persona humana no van a ser recibidas y nosotros vamos a brincar y a ustedes les voy a enseñar a no quedarse callados cuando les figan algo ene se tono, no tienen que quedarse callados, tienen todo el derecho de responder si en algún momento sienten que se están burlando de ustedes… va a estar bueno esto”, dijo el flamante director de la actual generación de aspirantes a cantantes.