¿Por qué le dicen “El Puma” a José Luis Rodríguez?

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, ya que el venezolano ha conquistado a través de su música a todo su público. Si bien continúa subiéndose a los escenarios, lo hace con menos frecuencia debido a su edad y a los problemas de salud que sufrió. Pero, ¿alguna vez te preguntaste el origen de su apodo? A continuación, te revelamos los detalles.

El Puma Rodríguez vivió duros momentos en el año 2017 cuando su salud se vio complicada debido a una fibrosis pulmonar idiopática que terminó con un trasplante de urgencia. El intérprete de ‘Dueño de ti, dueño de nada’, se sometió a una operación y luego, inició una larga recuperación. Sin embargo, era tal la gravedad de su estado, que se había despedido hasta de sus amigos y familiares, donde en el hospital recibió la visita de colegas y sus más cercanos.

El Puma es uno de los cantantes más importantes de todos. Fuente Instagram @elpumaoficial

La vida del cantante venezolano no ha sido del todo buena, ya que la relación con su ex esposa, Lila Morillo y sus dos primeras hijas, Liliana y Lilibeth Rodríguez no es del todo buena y hace años que dejaron de hablarse. Incluso, su única nieta, Galilea López Morillo ha afirmado en más de una ocasión que no conoce a su abuelo. Pero, con quien sí el Puma tiene buena relación es con su actual esposa e hija, Carolina Pérez y Génesis Rodríguez.

Es reconocido mundialmente por su apodo de Puma, pero muchas personas desconocen el origen de esto. En sus inicios, el artista participó de varias telenovelas de su país que lo llevaron a la fama. Cuando se encontraba protagonizando ‘Una muchacha llamada Milagros’, tuvo que darle vida a un personaje que le decían ‘El Puma’ y a partir de ahí, cambió su vida. En 2004, adoptó la ciudadanía estadounidense, lo que le permitió hacerse conocido mundialmente.

Con esta telenovela, el Puma adoptó su apodo. Fuente twitter @showmundialshow

El Puma Rodríguez es el último de once hermanos y cuando era chico, tuvo que exiliarse en Ecuador y al regresar a su país, ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Caracas donde cursó sus estudios como electricista y llegó hasta graduarse. Afortunadamente para él, no se dedicó a las instalaciones eléctricas y se inclinó hacia la música, donde logró un enorme éxito.