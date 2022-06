Capi Pérez se burla de la mujer que "habla en alienígena" y los tunden en redes

El programa Venga la Alegría se ha convertido en tema de conversación después de que se volviera viral su invitada Mafe Walker, una mujer que asegura hablar el idioma alienígena. Ahora, genera más polémica después de que se revelara un clip en el que Capi Pérez se burlara de la supuesta médium.

Aunque en redes sociales hubieron muchas mofas hacia la mujer, los usuarios reconocieron el profesionalismo de los conductores del matutino de TV Azteca, quienes no emitieron ningún comentario o actitud negativa hacia Walker que demostró en vivo el supuesto idioma que hablan los seres de otros planetas.

Así se burló Capi Pérez de Mafe Walker

Sin embargo, en un reciente video que compartió la propia cuenta de TikTok de VLA, se puede ver como el Capi Pérez y Patricio Borghetti imitan a Mafe Walker, tratando de hacer los mismos sonidos y diciendo algunas de las palabras que la mujer dijo durante su intervención en el polémico programa de esta semana.

"¡Nuestros queridos @elcapiperez y @patoborghetti están en clases para hablar en idioma extraterrestre!", colocaron en la descripción del video, en donde supuestamente los conductores están "practicando" el lenguaje, pero muchos lo tomaron como una burla, pues desata las risas en el foro.

Además, Sergio Sépulveda pidió al comediante que "hablara" extraterrestre. “Mi Capi por qué no tú hablas en idioma extraterrestre y despides a nuestros compañeros”, por lo que Carlos Alberto Pérez, nombre real del conductor, comienza a imitar a la Tiktoker originaria de Colombia.

Por esta razón, los internautas los tundieron en dicha plataforma, pues para muchos fue una falta de respeto contra alguien que ellos invitaron, y no era necesario mofarse. “Que mal que se burlen después de haberla invitado, no sé cómo se prestan para esas cosas”; ”Yo los amo VLA pero se burlaron de una invitada y eso no estuvo padre”; “Eso no es ético, ella pensando que la entendían y mira”; “o sea sí estuvo gracioso pero wey, no deberían burlarse si fue su invitada”, se lee en los comentarios.

SIGUE LEYENDO:

Ella es Mafe Walfer la tiktoker que asegura que habla idioma extraterrestre y en estos VIDEOS "se conecta"