El sentido mensaje de la hija del Puma Rodríguez sobre la salud de su padre

La vida personal de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez no han sido del todo buenas y se ha caracterizado por ser tormentosa. En especial en la relación que el cantante de 79 años ha tenido con sus dos hijas mayores y su ex esposa y no así con su actual esposa y su hija menor. Lejos de generar más polémica, Liliana Rodríguez le dedicó tiernas palabras a su padre.

El pasado 25 de mayo, el Puma Rodríguez volvió a los escenarios y brindó un concierto en Puebla, pero antes de deleitar al público con sus hits más importantes y exitosos, advirtió que no está atravesando por un buen momento de salud donde el covid le ha dejado secuelas importantes. Además, el cantante venezolano fue sometido a una operación en sus pulmones, por lo que su salud preocupó a sus fanáticos y también a parte de su familia.

El Puma se presentó en Puebla y preocupó su estado de salud. Fuente Instagram @elpumaoficial

El Puma Rodríguez se casó en dos ocasiones y en su primer matrimonio con Lila Morillo tuvo a Liliana Rodríguez y Lilibeth Rodríguez. La relación comenzó a desgastarse cuando el cantante se casó con Carolina Pérez y producto del amor llegó Génesis Rodríguez. En más de una oportunidad, la hija mayor del artista confesó no tener contacto con su padre, pero de todas maneras le guarda un cariño.

Fue en el programa de televisión ‘Mesa Caliente’ que se emite por la cadena Telemundo que Liliana Rodríguez decidió romper el silencio y hablar sobre la salud de su padre, el Puma Rodríguez. La también cantante dijo: “Tengo un volcán revuelto en este momento. Es un señor con sensatez y no tiene locura, es un adulto responsable”.

Por otro lado, la hija del Puma Rodríguez dejó las diferencias y las asperezas de lado y lo defendió de las críticas: “Dudo que con dos pulmones comprometidos, tenga la osadía de presentarse en cualquier parte con Covid, porque tiene que cuidarse al máximo”. Además, afirmó que es un guerrero y un hombre valiente.