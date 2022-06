Christian Nodal y J Balvin se pelean en Instagram; "yo sí tengo talento" dice el mexicano y le pone a Residente | VIDEO

Después de que el público hiciera una comparación del nuevo look de Christian Nodal con el de J Balvin, fue el artista urbano quien reforzó la información con una publicación en Instagram, dio a conocer dos fotografías en la que aparece cada uno y escribió que mencionaran las diferencias.

Pero el comentario del colombiano no fue del agrado del mexicano, quien inmediatamente utilizó su perfil personal para dar replica a lo que se estaba difundiendo el famoso.

Con una fotografía tipo selfie, Nodal escribió: “que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tu y la mía la subió la prensa”, señaló el intérprete de “Adiós amor”, “Vivo en el seis” y “No te contaron mal”.

Pero no fue lo único que hizo el ex novio de Belinda, pues además subió otro video más en el que escucha el tema "Esto lo hago pa divertirme (Residente Bzrp)”, la canción que le dedicó Residente a J Balvin cuando se desataron sinfín declaraciones entre los colegas porque no compartían las mismas ideologías por los que tuvieron varios problemas.

Y la tercera publicación fue un video con una imagen en la que aparece nuevamente el joven de 23 años y escribió “Lo siento, yo también amanecí bromista”, aunque los fanáticos no saben si realmente se molestó con la publicación de J Balvin.

¿Por qué fueron comparados?

Christian Nodal desde hace una semana se encuentra en Hermosillo, Sonora, lugar en donde ofreció un concierto gratuito como parte de la clausura de un festival cultural.

La estrella logró reunir a cerca de 60 mil fanáticos que acudieron a escuchar su repertorio completo y ha apoyar la carrera del cantante sonorense, quien se dijo muy contento de regresar a su estado.

Pero las criticas hacía Nodal empezaron desde que llegó al aeropuerto, pues mostró su renovada cabellera que para algunos fue considerado “al estilo urbano”, ya que estaba completamente decolorada y con algunos diseños de flores

