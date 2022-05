Critican a Residente por exigente; esto fue lo que pidió para presentarse en Perú

René Pérez Joglar conocido públicamente como “Residente” ha regresado al escándalo, después de estar involucrado en una serie de problemáticas junto a su colega J Balvin por diferencias musicales y críticas por la forma de actuar en la industria musical, el ex integrante Calle 13 ha desatado polémica entre sus fans y las personas encargadas de un evento.

Fueron empresarios de Perú quienes declararon que las exigencias de Residente para presentarse en ese país son exorbitantes, algo con lo que no contaban, y que los dejó anonadados.

Según el portal E! News, los organizadores del evento en que se presentará Residente al entrar en contacto con el cantante y su equipo se sorprendieron con el listado que tenían que cumplir para la visita de la estrella.

Mencionan que René y sus colaboradores pidieron varios automóviles de lujo blindados y exclusivos cuartos de hotel que son considerados de los más exclusivos del país. Pero esto no fue del agrado de los seguidores del rapero quienes tomaron a mal las peticiones, pues no les gustó que hiciera uso de su poder mientras siempre puntualiza en la humildad y él no lo pone en práctica.

El evento programado se llama “Vivo x el rock 2022” y se lleva a cabo el 28 de mayo, tendrá lugar en el estadio de San Marcos de Lima que cuenta con una capacidad total para 70 mil personas, por lo que es el segundo estadio más grande en el Perú y este uno de los eventos más importantes.

En dicho recinto se han sucitado conciertos de Metallica, Korn, Gustavo Cerati, Marc Anthony, Bon Jovi, Green Day, The Smashing Pumpkins, Fania All-Stars, Iron Maiden, Shakira, Slayer, Van Halen, Bad Religion, Juanes, Aerosmith, Pearl Jam, Noel Gallagher, Lady Gaga, Garbage, The Cranberries, entre otros famosos cantantes.

Seguir leyendo

“Muerto de hambre”: Cantante colombiana humilla a Residente y defiende a J Balvin

J Balvin deja ver su faceta como papá con esta tierna fotografía en compañía de su hijo