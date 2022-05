Yuri: así destacaba a sus 18 años recién cumplidos en "Siempre en Domingo" | VIDEO

En la década de 1980, Yuridia Valenzuela Canseco mejor conocida como Yuri, comenzó a escribir con letras de oro su carrera musical como cantante luego de haber participado en el Gran Premio de la Canción Iberoamericana conocido como el Festival OTI de la Canción en 1980.

Previo a su incursión al festival internacional, la nacida en el estado de Veracruz ya había lanzado su álbum debut debút “Ilumina tu vida” y a cinco años de ello, la jarocha fue invitada al icónico programa de televisión Siempre en Domingo donde el presentador Raúl Velásco daba la bienvenida a los cantantes emergentes que tenían talento.

A través de YouTube, fue compartido aquel momento en que se ve a una Yuri adolescente de 18 años de edad mientras es entrevistada por el conductor de la emisión de música y variedades que por casi 30 años, fue la catapulta para varios cantantes nacionales e internacionales.

Fiel a su estilo, Yuri salió en aquella emisión de Siempre en Domingo de 1982 con su larga cabellera rubia, vestida con un traje en color rojo con pantalón y saco de vestir acompañado por una blusa negra con vivos en color dorado.

“En nombre de todos ustedes un abrazo a Yuri por sus 18 años”, dice Raúl Velasco durante el clip de poco más de un minuto publicado en YouTube , previo a abrazar a la cantante que un año antes publicó su segundo disco “Llena de dulzura” donde destacó el sencillo “Maldita primavera”, versión de Maledetta primavera de Loretta Goggi.

“Ya se hizo vieja Yuri”, comentó el también productor de televisión que hizo una rápida semblanza de la naciente trayectoria de la cantante veracruzana quien ganó el Festival OTI cuando tenía 15 años de edad.

“Ahora que llegó a la mayoría de edad, ¿qué siente?”, preguntaba Velasco a Yuri quien bromeaba por joven intérprete por su reciente cumpleaños. “Muy contenta de vivir otro año más con lo importante que es la salud, ¿verdad?”, respondía la rubia.

“Lo importante para mi carrera, los éxitos, eso es muy importante”, seguía la joven Yuri. “Yo pienso señor Raúl que cuando en la vida se tiene fe, pienso que nada es imposible; soy muy sincera, y como todos los mexicanos somos cristianos yo creo mucho en Dios y Dios me ha ayudado mucho de verdad”, agregó.

Tras 40 años de aquella entrevista, Yuri declaró hace un día que ante la escalada de violencia que vive el país, dijo, ha considerado cambiar su lugar de residencia en el extranjero.

"Obviamente yo no quiero dejar México, pero si las cosas se ponen feas, referentes a los hijos, las niñas que están desapareciendo… realmente eso sí me preocupa mucho por mi hija, porque el día de mañana va a tener que vivir encerrada, pues no. ¿dónde (iría)?, no sé”, declaró para TV Notas.