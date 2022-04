Desde las escaleras, Yuri causa furor con sesión de FOTOS

La cantante de 58 años, Yuri, volvió a demostrar que es una de las mujeres más guapas de la industria del entretenimiento con una sesión de fotos desde las escaleras en las que al estilo de 'Miranda Priestly' también afirmó ser una amante de la moda al llevar el vestido perfecto para esta temporada junto a los accesorios más lujosos.

A través de su cuenta de Instagram, Yuri se dejó ver como pocas veces con las poses más sensuales y llenas de elegancia que sólo ella sabe lograr y con las que causó furor entre sus fans, entre ellos algunos famosos, quienes no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "guapísima", "te ves bellísima" y "divina". Además, su look dio mucho de qué hablar y con él reiteró que no hay quien tenga mejor estilo que ella.

Para su sesión de fotos, la intérprete de "Detrás de mi ventana" se sentó en unas escaleras negras para presumir unas piernas largas y perfectas, aunque la atención se la robaron unas sandalias negras de tacón con detalles dorados, pues son el calzado perfecto para combinar con unas gafas de Sol doradas con las que mostró una elegancia y sofisticación única que todas las mujeres maduras deberían tener.

Como toda una diva, así causó furor Yuri este jueves. (Foto: Instagram @oficialyuri)

En su look también destaca un vestido midi, con manga tres cuartos y un escote en 'V', y por si el diseño fuera poco, el estampado cautivó a todos, pues tiene los colores preferidos de esta primavera que impuso la firma Schiaparelli durante la Fashion Week con el dorado como protagonista y el blanco y negro como complementos. La prenda de Yuri sobresale por un estampado que mezcla lo geométrico, el animal print y otros estilos más.

Como parte final de su look, lució un maquillaje sencillo con un poco de brillo en los labios; mientras que de peinado, apostó por unas ondas suaves para lucir su melena XXL y rubia.

"Un día brillante depende de tu actitud que del sol", escribió Yuri para acompañar su publicación de Instagram en la que rápidamente sumó miles de me gustas, entre ellos los de María León y Ariel Miramontes; el actor no dudó en comentarle a su gran amiga que con esta sesión de fotos luche "guapichima".

Con estas fotos Yuri se coronó como la reina de Instagram. (Foto: Instagram @oficialyuri)

