Danna Paola y fan recrean FOTO de hace más de 10 años; así fue la reacción de la cantante | VIDEO

Un nuevo video viral de Danna Paola tiene a todo el Internet encantado, pues fue sorprendida por una fan a la que conoció hace más de 10 años y tanta fue la euforia de la cantante que la ayudó a cumplir su sueño al recrear la foto más icónica en la que posaron muy felices y abrazadas; sin embargo, a la joven no le bastó con volver a ver a su ídola, ¡sino que también llevó el mismo look!, algo que despertó la alegría de la actriz.

El video fue compartido por una joven identificada como Viri, quien agradeció a Danna Paola por cumplirle su sueño de recrear una foto que se tomaron juntas hace más de una década y con la que demostró ser la mejor fan de la también actriz. "Juntas siempre, gracias", se lee en la publicación que ya supera los 65 mil me gusta y que despertó comentarios como "la más protegida del fandom", "Danna no posó hasta tener el look completo", "qué bonito es esto" y "lo buena onda que se portó".

A continuación puedes ver el antes y el después de la foto más viral del momento; además, los fans de la actriz de "Élite" están más emocionados que nunca porque Danna no posó para la foto hasta que logró tener el "look completo" para que la imagen quedara lo más parecida posible a la que se tomaron inicialmente.

La fan llevó al encuentro con Danna Paola el mismo look de hace más de 10 años. (Foto: Captura de pantalla)

Así se vivió el reencuentro entre la fan y de Danna Paola

La grabación fue tomada durante una convivencia que la intérprete de "Oye Pablo" tuvo con sus fans en un evento de Pandora con motivo del Día de las Madres y según lo que se observa en el video, la gerente fue la gran cómplice de Viri al dejarla cambiarse en el lugar para tomar la foto tal y como fue tomada hace 11 años, cuando Danna solo tenía 15 años. "No es cierto", dijo con mucha alegría la princesa del pop latino al ver la icónica imagen.

"Por favor, no se pierdan esto. Contexto, Viri y yo nos conocimos hace años y trae la misma (blusa), la conservó. Yo tenía, se ve que tenía cara de puberta, 15 años tengo yo ahí con lente gigante; no lo puedo creer, vamos a recrear la foto", explicó al video viral de TikTok.

Inmediatamente después, Danna Paola tomó la mano de su fan para invitarla al espacio habilitado para fotos, pero antes que la foto fuera capturada le pidió a su equipo que le acercaran sus lentes oscuros, ya que de esta manera ambas llevarían el mismo look de hace años. Tras tomarse un par de fotos muy sonrientes y abrazadas, la cantante abrazó a Viri con mucho cariño y le agradeció por haber ido al evento y por su apoyo.

